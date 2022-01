L'Ajuntament d'Alacant mantindrà congelat el preu del bitllet i els bons de l'autobús urbà en 2022

Així ho ha explicat el regidor de Transports, Manuel Villar, qui ha assenyalat, que el consistori farà "un esforç perquè els alacantins tinguen les majors facilitats possibles per a seguir utilitzant el transport públic mantenint invariables els preus un any més i amb la major seguretat possible fins a recuperar les xifres de viatgers d'abans de la pandèmia".

El bitllet senzill es manté en 1,45 euros, així com el Bo 30 Dies amb viatges il·limitats a 40 euros. Per la seua banda, el Bo Ruta 4/30 dies Jove -de 5 a 30 anys- amb viatges il·limitats segueix al preu de 15 euros, així com la resta de títols del sistema de transport metropolità -TAM-.

L'autobús urbà de la ciutat d'Alacant va tancar 2021 amb 12,3 milions de viatgers, un 12,6% més que l'any anterior, però encara un 30,6% menys que en el 2019, abans de declarar-se la pandèmia. D'aquesta forma, destaca la recuperació "gradual" de la demanda en l'últim quadrimestre, que s'havia reduït a la mitat a l'inici de l'any respecte a 2019, i que representa el 80% dels viatges registrats en 2019.

Les línies més demandades en 2021 han sigut la 3, 1 i 2, que en conjunt representen quasi el 50% del total de viatgers. En milions de viatgers, la línia 3 que uneix Ciudad de Asís i Colonia Requena va registrar en tot l'any passat 2,9 milions, la qual cosa representa un 23% del total de línies urbanes, seguida de la 1 entre Sant Gabriel i Ciudad Elegida amb 1,6 milions i en tercer lloc la línia 2 que connecta La Florida i Sagrada Família amb 1,3 milions.

En total, aquestes tres línies concentren el 56% de tots els viatgers de la xarxa d'autobusos urbans del transport públic. "A poc a poc se'n van recuperant les xifres d'abans de la pandèmia conforme es fa més lleu, situant-se en aquest inici de 2022 en uns nivells de viatgers del 80% respecte als del mateix període de 2019, abans de decretar-se l'alarma sanitària per la covid", ha argumentat Villar.

Finalment, el regidor ha comentat a més l'esforç econòmic realitzat des de l'Ajuntament per a "mantindre operatives totes les línies durant tota la pandèmia, malgrat la reducció dels viatgers de fins a la meitat dels registrats abans de la covid".