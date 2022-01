Borja Gómez, abogado de la madre que secuestró a sus hijos, confiesa que no confía en la vacuna de la covid-19

Cuando el padre de Hugo y Diego decidió que vacunar a sus hijos contra la Covid-19 no podía imaginar que Cristina, la madre de los menores, se llevaría a los niños para evitar que les inoculasen el suero. Tras muchos días de angustia, finalmente la mujer ha optado por devolver a los pequeños y, ahora, se encuentra en libertad con medidas cautelares acusada de un delito de sustracción de menores.

En la mañana de este viernes, El programa de Ana Rosa ha contado con la participación de Borja Gómez, abogado de Cristina. A través de una conexión por videollamada, el letrado ha comentado que, desde que la mujer se llevó a los niños, no ha tenido contacto con ella.

Gómez ha explicado que está "contento como abogado y como persona" por la resolución, aunque Cristina sigue en el punto de mira de la justicia. Ante esto, Patricia Pardo se ha mostrado desconcertada: "¿Cómo justifica usted que una madre aleje a su padre de sus dos hijos?". El letrado ha apuntado: "Yo no tengo que venir aquí a justificar nada. Yo hablo en calidad de abogado".

La presentadora ha explicado que su pregunta ha venido a raíz de que Gómez ofreciese su opinión como persona, además de como abogado, a lo que este ha respondido: "Pues ahora rectifico y digo que estoy aquí en calidad de abogado. Si quieres hablar con Cristina, pregúntale a ella. Yo te puedo hablar de derecho y como abogado". "Me encantaría hablar con Cristina, pero insisto en que yo le formulo esta pregunta porque el primero que ha incluido ese matiz ha sido usted, que ha dicho que a título personal está contento con esta resolución".

Borja Gómez ha comentado, además, que Cristina sustrajo a los menores por una razón clara: "No quería que fueran vacunados por eso que llaman vacuna del covid porque ella tiene amigas que están gravemente enfermas después de vacunarse y no quiere que experimenten con sus hijos y no considera necesario que sean vacunados". Pardo ha explicado que "están muy al día de los datos oficiales y de la vacuna" porque hablan "cada día con expertos y epidemiólogos".

El abogado ha agregado que Cristina intentó convencer al padre de los niños de que no debían vacunar a los niños, pero este se negaba y, por ello, la mujer tomó la determinación de llevarse a sus hijos a Portugal, impidiendo que su exmarido tuviera contacto con ellos. "Antes de tomar una decisión tan a las bravas ha intentado razonar con el padre", ha añadido Gómez.

"Ella sabe, porque está asesorada jurídicamente al ser mi obligación como abogado, de cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones", ha explicado Borja que también ha comentado que él no sabía si ella se iba a marchar o no, pues no mantuvieron una "entrevista larga y tendida", aunque sí la asesoró "a todos los niveles".

El abogado ha explicado que, siguiendo su recomendación, Cristina se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, puesto que el padre de los niños tiene la tutela, está en su derecho de administrarles la vacuna contra la Covid-19, aunque el letrado ha apuntado que les parecería "una temeridad". Ante esta nueva valoración personal, Patricia Pardo ha aprovechado para añadir: "¿Entiendo que tú también eres antivacunas?".

"No, yo soy una persona objetivista. No me gusta creerme lo que me digan supuestos expertos que siempre son los mismos repetidos y cuando yo veo una base de datos con tres millones de efectos secundarios graves me opongo a decir que es beneficioso cuando estas vacunas han matado a más gente que todas las vacunas de la historia", ha defendido el letrado.

"Yo no estoy vacunado. Con los pies por delante, jamás. Tendrían que atarme para vacunarme", ha agregado Gómez entre risas. Ante esto, Cruz Morcillo ha apuntado que "con los pies por delante pueden ir otros muchos por gente como usted". "Usted habla como abogado, pero como médico o epidemiólogo no tiene ninguna autoridad, igual que yo. Por lo tanto, estamos en igualdad de opinión", ha sentenciado la colaboradora del matinal.

Borja Gómez ha agregado que Cristina no se arrepiente de lo que ha hecho y que, además, aportará los datos necesarios para demostrar que sus acciones estaban justificadas. "Vamos a aportar una documentación oficial que tendrá que ser valorada", ha replicado el abogado que, además, no ha querido desvelar más acerca de cuál será la estrategia de defensa. Sin embargo, también ha explicado que no se ha reunido personalmente con Cristina, sino que habló con ella por teléfono.