Tristan Thompson intenta limpiar su nombre tras su última infidelidad a Khloé Kardashian

El lunes pasado se conocía el resultado del test de paternidad que Maralee Nichols le había realizado a Trsitan Thompson: positivo. Es decir, que era el padre del recién nacido de la modelo. Es decir, que le había vuelto a ser infiel a Khloé Kardashian, con quien se disculpó públicamente a través de sus stories de Instagram, pues si bien ya no están juntos (por sus numerosas aventuras), su nuevo hijo demostraba que le puso los cuernos otra vez cuando eran pareja durante la primavera de 2021.

"Hoy, el resultado de la prueba de paternidad ha revelado que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis actos. Ahora que se ha establecido esta paternidad, espero criar a nuestro hijo con todo el amor posible", escribía Thompson.

Acto seguido, el pívot de la NBA, de 30 años, enviaba un mensaje de perdón a la hermana Kardashian. "Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la manera en la que te he tratado a lo largo de estos años. Te respeto y te amo. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo", escribía.

Pero tal y como recoge el portal TMZ este pequeño gesto no habría sido suficiente y poco antes de publicar los mensajes fue visto recogiendo a la salida de su clase de gimnasia a True, su hija con Khloé (tiene otro, Prince, de una relación anterior a su relación con la empresaria).

Lo hizo además con un enorme ramo de rosas que le entregó cuando su pequeña llegó al coche, aunque él salió un momento del vehículo para estirar las piernas y para recoger un sobre. Desde el medio se explica que las flores eran presumiblemente para su hija, dado que tenía que explicarle a sus 3 años que ha tenido un hermanito pero que este no es de su madre, al igual que Prince.

Según el portal, fueron alrededor de 100 rosas rojas las que True recibió para hacer más llevadera la noticia, dado que la pequeña hacía varios días que no veía a su padre. Entre otras cosas, por el tremendo y comprensible cabreo de Khloé, así como por el partido que su equipo, los Sacramento Kings, contra Los Angeles Lakers de ese mismo miércoles.

No hay que olvidar una cuestión muy importante: tras la pandemia, la situación entre Khloé y Tristan era tan buena que no solo se planteaban tener otro hijo sino que criogenizaron embriones para en el futuro próximo formar una familia más estructurada.