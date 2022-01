Chanel, de musical a Eurovisió: "A Espanya costa veure que molts artistes són actors, cantants i ballarins"

Així és com es defineix ella mateixa en una entrevista concedida a Europa Press, on explica que aplicarà aquestes tres aptituds per a interpretar la seua cançó "SloMo", una de les més mogudes de la competició. "És una cançó per a ballar-la", subratlla, però citant a Paquita Salas, bromeja: "Serà una actuació 360".

En el cas de Terrero, va ser la cançó qui la va trobar a ella, a través del productor Tony Sánchez-Ohlsson, que la coneixia de musicals que ha protagonitzat com 'Flashdance': "En el moment que la vaig escoltar vaig dir: 'M'agrada, em pega, m'ho vaig a gaudir'". "És una oportunitat que no podia deixar passar, que dels covards no s'ha escrit res", remarca.

L'artista, nascuda a Cuba però establida a Espanya des de la seua infància, subratlla el missatge de "apoderament i força" del tema. "Ací va arribar la mami amb la seua corona i vaig a perrear fins al sòl tot", compte. Aquesta "corona" se la pot posar "qualsevol persona", matisa.

A més del "spanglish molt fluït" de la cançó, Terrero subratlla l'equip de professionals que està treballant "duríssim, fins a les 3 del matí i matinant" per a preparar la candidatura. Entre els col·laboradors està el compositor, Leroy Sánchez, que ja va estar en Eurovisió 2021 com a compositor del "Voy a quedarme" de Blas Cantó, i el coreògraf Kyle Hanagami, conegut pel seu treball amb cantants de K-Pop.

"GAUDIR" LA POSADA EN ESCENA

La preparació del xou està obligant-li a "agafar fons", per la qual cosa està "fent cardio tots els dies" mentre canta la cançó, així com preparant-se en el gimnàs i agafant fons. "Serà una cosa molt guay, quan ja puga explicar una miqueta més seré molt feliç, tinc la llengua ja mossegada".

D'ací a Benidorm, Terrero busca "poder gaudir" la posada en escena. Per a açò, ha de preparar-se "física, psicològica i vocalment", així com fer "molta promoció": "Molt Twitter i molt Instagram", comenta. Tot perquè "el xou brille".

"El procés creatiu sempre és el que més m'agrada, també en el cas dels musicals. És el més divertit, és quan l'art està ací 24/7, quan es fan els 'brainstormings'", explica l'artista, encara que també reconeix: "Estic dient cada dos per tres que vull actuar ja, però em diuen que gaudi del procés".

Quant a Eurovisió, Terrero afirma que el seu equip "va a per totes", encara que ella recalca el "respecte" que li dóna el festival. "Ara mateix el meu primer graó és Benidorm", on promet un "xou ben redondito, poliment i brillant" amb el qual "explote" la ciutat alacantina.

CARRERES "COMPATIBLES"

Chanel Terrero comença el 2022 amb el somni d'emprendre una carrera discogràfica. "És una cosa que sempre he somiat des de xicoteta, estar en un escenari amb la teua música". "M'encantaria moltíssim", incideix, encara que tampoc vol "deixar" els musicals.

No obstant açò, combinar les dos carreres té les seues complicacions: "No sé fins a quin punt podré separar-ho o que siguen compatibles, però no vull esborrar-ho de la meua vida del tot". "Molts cantants tenen les seues carreres paral·leles i no deixen de treballar en les dos coses", apunta.

A més, remarca l'"orgull" de provindre dels musicals. "Crec que que és un dels treballs més difícils. La gent en general no és conscient que has de donar el 100% tots els dies de la setmana. És un treball molt exigent vocalment", explica.

De cara al futur, i encara que remarca que no li agrada "mirar-se a llarg termini", compta que fa uns mesos tenia la idea de mudar-se als Estats Units. "Ara no ho sé, no sé on em veig, però on siga, serà benvingut i ho viuré al màxim", augura.