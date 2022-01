Año nuevo, libro de idiomas nuevo: estos son los mejores títulos para aprender inglés, francés, alemán o chino

Dice la ciencia que aprender idiomas moldea el cerebro y evita su envejecimiento prematuro. Algunos estudios, incluso aseguran que previene la aparición de dolencias como el alzhéimer. Lo que si es cierto es que en un planeta tan globalizado como el nuestro, aprender idiomas es una necesidad. Además, con el crecimiento de los canales de comunicación online estamos más conectados con el mundo y es más probable que, en algún momento necesitemos hablar algún idioma para relacionarnos o comunicarnos con los demás.

Para aprender un idioma hay que escucharlo ya sea música, podcast o audiolibros, viendo películas, series o vídeos de Youtube. Escuchar es una de las bases del aprendizaje de cualquier lengua. También necesitas leer en esa lengua, ya sea libros de lectura o de aprendizaje, los libros son el segundo pilar: necesitarás un libro de gramática, un diccionario y un libro de texto con audio. Las páginas web son también una buena ayuda y cuentan con ejercicios para todos los niveles. Y por supuesto, habla con nativos si puedes y reforzarás los conocimientos adquiridos y da fluidez y vocabulario.

Inglés para todos

Double Game para aprender inglés, de Víctor Escandell (Zahorí Books) Más que un libro, es un libro-juego, destinado a aquellos pequeños a los que no les gusta demasiado leer o les cuesta un poco, pero que necesitan practicar inglés. Viene avalado por el éxito de Doble Juego, un pequeño libro de preguntas y respuestas. Es un libro para practicar el inglés en compañía, jugando y para un público que ya sea capaz de entenderse en la lengua de Shakespeare. Solo cuesta 17,10 euros en FNAC.

Double Game, los peques pueden aprender inglés de forma divertida FNAC

This book is the milk. Fue lanzado como una gran novedad para personas que no conseguían aprender inglés. Es educativo y divertido. Es un éxito de ventas para el público hispanoablante, tanto que tiene Parte 2: This book is the re-milk!

Un libro divertido y con segunda entrega FNAC

Si buscas algo más teórico. FNAC dispone de una gran variedad de libros adaptados a todos los niveles como los de Speakout, una colaboración con la BBC, libros pensados para hispanohablantes. Son algo más caros pero cuentan con una rebaja en FNAC.

Libro de inglés nivel Elementario de Speakout FNAC

Si lo tuyo es el francés

Esta es una buena opción para aprender francés, Francés para dummies. Una sencilla guía elaborada por Dodi-Katrin Schmidt, Michelle M. Williams y Dominique Wenzel, ampliamente reconocidas como profesoras de idiomas, traductoras y escritoras. Contiene datos curiosos, un minidiccionario y una lista de verbos. Además, de esta colección también tienes opciones de aprender alemán, guitarra o incluso gramática española.

Francés para dummies FNAC

Yo quiero aprender chino

El chino (concretamente el mandarín) es un idioma que poco a poco se abre un hueco en España. Lo cierto es que saber mandarín ofrece muchas oportunidades de cara al futuro y abre puertas a cualquier interesado en la cultura china. El libro Chineasy fue revolucionario cuando se publicó. Es sencillo y original y su técnica para memorizar caracteres es de gran utilidad, aunque tendrás que combinarlo con otros libros para un aprendizaje integral. Solo cuesta 19 euros en FNAC.

Chineasy, una revolución en el aprendizaje del chino FNAC

El chino de hoy es un manual de referencia para el aprendizaje de este idioma, recomendado también por la Oficina Estatal de China para la enseñanza a hispanoablantes. Cuenta con libros de ejercicios y varios niveles.

Manual El chino de hoy FNAC

Si quieres aprender cualquier otro idioma como el alemán, el árabe... o buscas aprobar cualquiera de los exámenes de nivel de Inglés de Oxford o de Cambridge, en FNAC cuentas con un amplio catálogo de libros de idiomas para que halles el que más te interese.

