Hidraqua promou programes de mentorització per a promoure la incorporació de dones en llocs directius

Així, segons ha informat en un comunicat, des d'ara i fins a juny de 2022, dones d'aquesta companyia gestora del cicle integral de l'aigua participaran en aquest programa i representants de l'alta direcció de l'empresa actuaran com a mentors de la mateixa.

Durant aquestes sessions telemàtiques s'analitzaran les motivacions professionals i personals de les participants en el programa, a més de revisar els perfils competencials i les ambicions professionals. Aquestes mentorías serviran també per a planificar objectius, idear accions per a aconseguir-los i dissenyar indicadors per a mesurar el procés.

La participació d'Hidraqua en aquesta iniciativa s'engloba dins de les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb les quals compta la companyia des de 2011, ha destacat.

Hidraqua i les seues empreses participades han firmat els seues III Plans d'Igualtat i són "les primeres empreses a nivell nacional a adaptar aquests plans a la nova normativa, on s'inclouen, entre altres accions, aconseguir una representació equilibrada en els òrgans de representació de l'empresa", ha detallat la firma.

A més, disposen d'un Pla Estratègic d'Equitat que es concreta en sis grans objectius referits a: cultura d'equitat, ser referents, equilibri de gènere, corresponsabilitat, comunicació equitativa i respecte.

Hidraqua ha destacat que aquestes polítiques han possibilitat que haja obtingut certificats i distintius com el Distintiu d'Igualtat, el Segell Bequal o el certificat que l'acredita com a Empresa Familiarment Responsable. Part d'aquests reconeixements i certificacions, ha agregat, han sigut obtinguts a més per les seues empreses participades Aigües d'Alacant, Aigües d'Elx, Aigües de l'Horta, Aigües de Paterna, AGAMED i Aigües de Cullera.

ALTRES INICIATIVES

La companyia col·labora en altres iniciatives com el programa Aquae STEM de Fundación Aquae per a promoure vocacions científiques en les xiquetes. A açò se sumisca la participació en els últims anys en programes com Lidereses organitzat per la CEV i València Activa; Promociona organitzat per CEOE i ESADE, i Mujeres EOI organitzat per l'Escuela de Organización Industrial, i altres interns liderats pel grup empresarial d'Hidraqua.