El Nadal deixa gelades, màximes en ascens i ratxes molt fortes de vent al nord de Castelló

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana ha clarejat amb gelades febles a l'interior, temperatures mínimes amb pocs canvis i màximes en ascens i vent a l'interior nord de Castelló, on està activat l'avís groc per ratxes de més de 80 quilòmetres per hora.