Ana Obregón recuerda sus últimos Reyes Magos con su hijo: "Gracias, Aless, me has concedido la verdadera libertad"

Ana Obregón no está pasando un buen momento y es que desde que su hijo, Aless Lequio, falleciera de cáncer el pasado 2020, la actriz no ha vuelto a ser la misma. Este jueves la ilusión llega a muchas casas con la llegada de los Reyes Magos y la actriz ha querido revelar por redes cómo fue su último 6 de enero con Aless Lequio, mostrando una imagen de ese momento.

Con mucho cariño guardado entre sus recuerdos, Ana Obregón ha publicado una imagen en su Instagram donde ha explicado la tradición familiar que compartía con su hijo: escribir una carta con sus respectivos deseos.

No solo son sus segundas fiestas sin Álex Lequio, sino que también se tratan de las primeras desde que falleció su madre. "No puedo negaros que están siendo las navidades más tristes y difíciles de mi vida, pero aquí estoy confinada en mi casa sola", confesaba.

Ha reprochado a los Reyes Magos por no salvar la vida de su hijo, el que fue su deseo hace dos años. Por ello, Ana se ha limitado a pedir salud para todos y fuerzas para poder seguir con su vida y cerrando así las fiestas con un mensaje optimista, dedicando su fuerza a su hijo en la segunda imagen subida.

"Ya no temo a nada. Ni a mis sombras que con tu luz forman este bellísimo atardecer del Día de Reyes. Ni a la soledad disfrazada de destino. Ni al dolor vestido de esperanza. Ya no temo ni al propio miedo. Ni a la vida sin ti y mucho menos a la muerte contigo. Gracias Aless, mi amor, mi todo, me has concedido la verdadera libertad", ha añadido en su última publicación.