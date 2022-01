El Gordo del Niño le cambia la vida a Juan: podrá pagar la hipoteca y cuidar a su madre con alzhéimer

Juan Jiménez fue el primero en acercarse a la Administración número seis de Logroño, que vendió íntegramente El Gordo de El Niño, enseñando su número con una enorme alegría: llevaba "mínimo" veinte años comprándolo y pagará la hipoteca con él.

Juan tiene 45 años, no cobra nada desde hace cuatro años y, en estos momentos, tiene a su cuidado a su madre, con alzheimer, y un hermano que también es dependiente.

Mientras hablaba con los periodistas, el responsable de la Administración le decía: "Guarda bien el número". Juan no se lo podía creer, estaba "en una nube", tal y como ha relatado. Son 200.000 euros y no lo tiene que repartir con nadie. "Es la primera vez que me toca, nunca me ha tocado nada".