Transformación digital o cómo Vodafone ha conseguido redirigir su enfoque (¡y triunfar!)

Cuanto mayor es una organización, más esfuerzo, tiempo y capital necesita dedicar para hacer cambios eficaces. Así lo asegura el director de marca y marketing global de Vodafone, Nikos Vlachopoulos, quien, para explicar la ambiciosa iniciativa para rediseñar la estrategia de marketing del operador de telecomunicaciones, la compara con un buque petrolero "cuyo rumbo sería difícil y lento de cambiar". Y es que, para una empresa con más de 340 millones de clientes en Europa y África y un volumen de ventas anuales que asciende a 44.000 millones de euros, rediseñar la estrategia de marketing a nivel organizativo no es tarea fácil.

No obstante, descubrieron hace unos años cómo aumentar la agilidad y mejorar la eficacia con un enfoque global descendente. ¡Y ya han recogido los primeros frutos! Cuáles y cómo, deberás averiguarlo en el siguiente artículo del site Think with Google. Pero te damos una pista: transformación digital.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.