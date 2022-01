Modelo y feminista: Así es Lourdes Leon, mucho más que la hija de Madonna

Una parte de tu vida más temprana va a estar marcada por los privilegios: es lógico, eres hija de Madonna, nunca te va a faltar de nada ni un plato a la mesa. A lo sumo serás partícipe de alguna excentricidad de estrella, pero casi todo quedará en un limbo extraño si se compara con la cantidad de viajes que harás cuando aún no hayas cumplido siquiera 18 años. Por otra parte, conforme vayas creciendo te irás dando cuenta de que más difícil será desprenderse del sambenito de ser 'la hija de' en lugar de tú con tu nombre, Lourdes Leon, válida por ti misma y sin necesidad de esa condescendencia por parte de los medios.

Ahí habrá que tomar una decisión sobre cómo encarar el futuro: si quedarse en la comfort zone de ser la hija de una de las mayores artistas actuales o labrar su propio camino en la rama que se elija. Y Lourdes Leon, ante esta especie de profecía, escogió una tercera ruta.

Se trata, básicamente, de ir andando consciente de dónde viene pero sin dejar de luchar por ser ella misma. Para saber quién es esta joven hay que conocer a sus padres: la vida personal de Madonna ha sido, si se puede decir así, cambiante a lo largo de los años, con varios de sus hijos naciendo precisamente con las parejas con las que no se casó: con Sean Penn, cuyo matrimonio duró cuatro años, entre 1985 y 1989, no tuvo hijos; con Guy Ritchie, casados desde el 2000 al 2008, tuvo dos, Rocco y David Banda Mwale Ciccone Ritchie.

Precisamente de una de esas parejas con las que no se casó, el preparador físico cubano, Carlos Leon, nació el 14 de octubre de 1996 su primera hija, Lourdes Leon, también conocida en el mundo profesional como Lola Leon. Tras dar a conocer la noticia, en diciembre de ese mismo año, Madonna vivió tal aluvión de interés mediático por conseguir fotografías o entrevistas que ella y Carlos tomaron la decisión de que la pequeña creciera alejada de la prensa y en un segundo plano. Así se hizo.

Recientemente, en una entrevista que concedió a la revista Interview Magazine por su 25º cumpleaños, Lourdes Leon habló largo y tendido sobre cómo fue precisamente criarse siendo la hija de Madonna, la educación que ella había recibido de la diva. Consciente de que se ha criado con un "privilegio extremo", reveló que su madre es una "fanática del control" y que siempre les alentó a todos sus hijos a ser económicamente independientes, negándose a darles "una paga".

"Mi madre me ha controlado toda mi vida. Por eso necesitaba independizarme completamente de ella tan pronto como me gradué de la escuela secundaria. Si tus padres te lo pagan todo acabas dándole demasiado influencia sobre ti", confesó entonces. Y lo ha llevado a rajatabla: ella misma se acabó pagando su matrícula universitaria y vive en Brooklyn, dentro del vecindario Bushwick, muy lejos del abrigo materno, que vive en Portugal junto a sus hermanos pequeños

De lo que no se ha desprendido, eso sí, es de los focos, puesto que acabó eligiendo la carrera de modelo, con la que se ha ido labrando poco a poco un nombre entre desfiles y publicaciones para grandes y exclusivas marcas, como Burbery, Barragán, Swarovski, Marc Jacobs o Stella McCartney, abriéndose también las redes sociales, básicas en su ocupación (tiene algo más de 260.000 seguidores en Instagram), para que sus followers la conozcan mejor.

"Mi madre insiste mucho en que piense en aquello por lo que quiero ser conocida más allá de cómo me ven. Eso no es por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real. Pero financieramente desfilar es una decisión inteligente", dijo en aquella entrevista, que además se dio después de que acudiese a la prestigiosa Gala MET, en la que desfiló como una estrella y no como la hija de Madonna, ya que esta no asistió.

Lo que no quita que su madre la apoye en cada paso que da. "Es una locura el talento que tiene. Me muero de envidia porque es increíble todo lo que hace; es una genial bailarina, una estupenda actriz y toca el piano de una forma preciosa", ha llegado a decir su madre a los medios.

Y todo ello sin entrar en lo reivindicativa que es Lourdes Leon con el feminismo, tanto en sus publicaciones como en su día a día, siendo un momento importante cuando se declaró muy contraria a las políticas de Trump por cómo había tratado a las mujeres a lo largo de su vida o cuando posó para una campaña de Converse con las axilas naturales, sin depilar.

Por último, es interesante comprobar cómo, a pesar de la insistencia de muchas de sus fans en asegurar que es bisexual por ahora no se le conoce ninguna pareja de su mismo sexo. Al contrario: ha triunfado, y mucho, entre los hombres. Ha tenido romances con dos de los actores del momento (Ansel Elgort y Timothée Chalamet) y desde hace varios años comparte su vida con el fotógrafo skater Jonathan Puglia, de quien a día de hoy siguen enamorada.