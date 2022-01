Los Reyes Magos visitan 'Pasapalabra' para hacerle un curioso regalo a Roberto Leal

Este miércoles, día de Reyes, los Reyes Magos decidieron pasarse por el plató de Pasapalabra para hacerle un curioso regalo a Roberto Leal. Además, quisieron hacerlo extensivo para los invitados del programa de Antena 3.

Melchor, Gaspar y Baltasar entraron saludando al público presente en las gradas del concurso para, posteriormente, charlar con el presentador: "¿Qué hacéis en Pasapalabra con el montón de trabajo que tenéis esta noche?", les preguntó Leal.

Melchor le contestó que "hoy es un día muy especial y vamos a traeros un regalo anticipado a los que vais a recibir todos esta noche". El conductor del programa le preguntó de qué se trataba, y Gaspar le hizo entrega de un curioso presente.

SSMM los Reyes Magos visitan 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"¡Qué chulo!", exclamó Leal al recibir el juego de mesa electrónico de Pasapalabra de manos de los Reyes Magos. "Hemos traído uno para que lo sortees entre los invitados", afirmó Melchor.

Pero el presentador le contestó que "son muchos... ¿Lo podemos arreglar?". El Rey Mago sonrió y aseguró que "vamos a conseguir uno para cada uno", antes de despedirse para seguir con su ruta.

💫👑 ¡Sus majestades los Reyes Magos han hecho un hueco en su apretada agenda para venir a saludarnos! Este es el mensaje y el regalo que nos han traído en una noche tan especial. 😍 #PasapalabraReyes

Deseos dispares de los invitados a los Reyes Magos

Leal le preguntó a sus invitados que le pedirían a los Reyes Magos: "Yo he pedido salud, la paz en el mundo y La República, pero nunca me lo traen", afirmó Eva Hache. Corbacho, por su parte, señaló que "me han pasado el móvil de Baltasar, que es mi preferido, y le he enviado WhatsApp con todo lo que quería".

🙊 @eva_hache le pide todos los años a los Reyes Magos la República, y nunca se la traen...😂😁¿Cuál es vuestro deseo de todos los años que nunca se cumple?😅



¿Cuál es vuestro deseo de todos los años que nunca se cumple?



Silvia Alonso comentó que "como soy de Salamanca, que me traigan embutido", mientras que su compañero de equipo, Miguel Diosdado, le pidió a los Reyes Magos que "me traigan un jamón, pero ya cortado".