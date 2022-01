AMP.- Ford Almussafes planteja un nou ERTO de 15 dies en el primer trimestre per a 4.764 treballadors

Així, l'empresa ha citat a una nova reunió dilluns que ve per a intentar arribar a un acord sobre les condicions plantejades en aquest nou ERTO plantejat per causes productives derivades de la falta de xips semiconductors. Així mateix, el dilluns també s'ha convocat una reunió de la Comissió Negociadora de l'acord per l'electrificació.

Sobre aquest tema, des d'UGT, sindicat majoritari en la planta, han manifestat, davant els plantejaments "a la baixa" de l'empresa, "la necessitat que es complisquen les mateixes condicions que en els ERTO anteriors".

Per la seua banda, el portaveu de STM en la planta, Daniel Portillo, ha destacat que aquest nou ERTO no afectarà a la planta de motors i ha assenyalat que estan a l'espera que en la reunió del dilluns els concreten les condicions econòmiques i els dies de parada de cada mes.

En eixe sentit, ha comentat que són "conscients" de la situació creada per la falta de components, però no entenen que "es faça pagar de manera sistemàtica a aquesta platilla que tants beneficis ha donat a Ford amb una considerable i constant minvament econòmic". Per açò, ha avançat que "no subscriurem un acord que retalle les condicions econòmiques".

Així mateix, sol·liciten que oferisquen "una major precisió" en la calendarització dels dies de parada perquè "els estan modificant constantment i produeixen així problemes de conciliació familiar" i, davant l'aprovació de la reforma laboral, demanen que "s'estudie la possibilitat que als treballadors afectats per l'ERTO no se'ls descompten dies de parada". "Sabem que la legislació permet mecanisme perquè això siga efectiu", ha recalcat.

Per la seua banda, des de CCOO ja han anunciat que no firmaran cap ERTO "mentre no hi haja un pla industrial de futur per a aquesta factoria que garantisca l'ocupació per a tots els treballadors", mentre que des de CGT apunten que han d'estudiar la documentació que se'ls ha facilitat, però veuen "molt difícil" firmar un acord.