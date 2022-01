Vicky Martín Berrocal lucha contra el estigma de la obesidad: "Es una enfermedad y hay que tratarla como tal"

Vicky Martín Berrocal es la cara de una nueva campaña que busca ayudar a todos aquellos con sobrepeso a entender que hace falta algo más que dietas "inventadas" para cuidarse.

"Yo lo he sufrido y por eso estoy aquí, para que te identifiques conmigo", ha explicado en una historia donde ha querido romper el estigma de la obesidad y ha recordado que es una enfermedad que debería ser tratado como cualquier otro problema de salud.

"¿Por qué no acudimos a un especialista cuando se trata del peso? ¿Por qué lo dejamos siempre para el lunes cuando es un problema de salud?", ha escrito en su historia de Instagram. "No es tarea fácil, pero no sabes como te cambia la vida"

Historia hablando de la obesidad. VICKYMARTINBERROCAL / INSTAGRAM

Por eso ha promocionado la iniciativa de Más Grande Que con un vídeo donde cuenta que ella siempre ha encontrado el deporte "aburrido" y "agotador", pero comenzó a comprometerse cuando se dio cuenta de los beneficios.

La diseñadora insta a que cada persona busque su propio endocrino y nutricionista porque "lo que funciona para uno, no funciona para otro". Ella no quiere contar sus dietas ni sus rutinas porque cada cuerpo es diferente. "Yo me he pasado la vida inventándome dietas y no es así", ha instado.

La andaluza ha perdido 20 kilos en los últimos meses gracias a la ayuda de profesionales aunque ha comentado en otras ocasiones que la talla "no es lo importante", sino la salud. Un mensaje muy poderoso después de confesar que cuando era pequeña sufrió bullying por su peso.