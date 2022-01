Cvirus.- Puig garanteix a locals hostelers i d'oci tot el suport per a fer complir l'exigència del passaport covid

Així ho ha explicat després de la reunió de coordinació de seguretat de mesures covid-19 que s'ha celebrat aquest dimecres en el Palau de la Generalitat, en la qual ha participat també la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

"La Generalitat defendrà als quals defenen la legalitat", ha manifestat el president, qui ha afegit que les persones "tenen dret a pensar de la manera que vullguen, però no obstaculitzar el compliment de la llei".

"Des de la Generalitat volem reconéixer l'esforç dels hostelers amb la implantació del certificat covid durant tota la pandèmia", ha assenyalat el president, que també ha destacat que el sector "ha demostrat una gran responsabilitat complint i fent complir les mesures sanitàries que s'han adoptat per a protegir a la ciutadania".

En aquest sentit, ha subratllat que la Generalitat condemna qualsevol amenaça o coacció que es duga a terme contra els responsables dels establiments, "que no fan sinó complir la llei en benefici de la salut dels valencians i valencianes", com ha succeït recentment a Nules (Castelló). De fet, ha recordat que la normativa que preveu la sol·licitud del certificat covid per part dels establiments d'oci i restauració està vigent fins al 31 de gener.

"Volem enviar un missatge molt clar als hostelers: si tenen algun problema amb ciutadans que els increpen o intenten amenaçar-los per demanar el certificat covid, que avisen immediatament les forces i cossos de seguretat, perquè estan complint amb mesures que compten amb l'aval de la Justícia i la Generalitat sempre estarà al seu costat", ha remarcat.

Les declaracions de Puig es produeixen després que un grup de persones que es fan cridar Acción Burriana-Nules es presentara la passada setmana en diversos establiments d'hoteleria de Nules (Castelló) suposadament coaccionant als hostelers per demanar el passaport Covid per a accedir als locals, segons ha assenyalat a Europa Press el vicepresident de l'Associació d'Hostelers de Nules, Alberto Mendo.

Segons ha explicat Mendo, "aquestes persones, que no volen posar-se la mascareta, asseguren que exigir-los el passaport Covid per a entrar en els establiments hostelers és il·legal". "Encara que en principi es van presentar amb papers perquè la seua intenció era informar, posteriorment van coaccionar indicant que es presentarien molts més i presentarien denúncies", ha afegit.

Alberto Mendo ha explicat que es va posar en contacte amb la Policia Local per a veure com podrien actuar els hostelers si es repetien els fets, i ha indicat que seran els amos dels establiments als quals han coaccionat els que hauran de presentar denúncia.

"Es tracta d'una situació d'excepció que marca una sèrie de requisits per a entrar en els locals i nosaltres volem treballar, per la qual cosa si hem de demanar el passaport Covid, ho demanem", ha subratllat.

LA VACUNA, PRINCIPAL ACTIU

Sobre aquest tema, Puig ha recordat que, en aquests moments, la vacunació segueix sent el principal actiu en la lluita contra la covid-19. En concret, el risc d'ingrés hospitalari, en la UCI i de defunció per coronavirus és menor en persones vacunades enfront de les no vacunades, en tots els grups d'edat.

Les persones no vacunades menors de 60 anys tenen nou vegades més risc d'hospitalització i 25 vegades més risc en UCI que les vacunades. Les no vacunades majors de 59 anys tenen set vegades més risc de defunció per covid-19 que les vacunades. En el grup de 12 a 29 anys, les no vacunades tenen un risc nou vegades major d'hospitalització i 28 vegades més risc d'ingressar en UCI.

En la reunió de la comissió de les mesures de seguretat COVID-19 han participat a més la delegada del Govern, Gloria Calero; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; el president de Conhostur, Manuel Espinar, i el president de Fotur, Víctor Pérez; el secretari general de la mateixa entitat, Juanjo Carbonell; el general de la VI Zona de la Guàrdia Civil, Arturo Prieto; el cap regional d'Operacions de la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, José Domingo Piris, i la comissària de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat, Marisol Conde.