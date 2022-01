Giner demana als Reis Mags noves oportunitats per a famílies i autònoms afectats per la pandèmia

20M EP

NOTICIA

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha demanat als Reis Mags "noves oportunitats per a les famílies i els autònoms afectats per la pandèmia" de la Covid-19. "Vull demanar als Reis Mags, en primer lloc, que la Covid deixe de colpejar-nos, tant en el referit a la salut com en el crebant econòmic que està suposant per a molts negocis i famílies", ha assenyalat.