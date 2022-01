Les temperatures cauen una mitjana de 9 graus a la Comunitat i fins a 15ºC al nord de Castelló en 24 hores

Entre les caigudes més pronunciades, el municipi de Vilafranca ha vist baixar la temperatura dels 16.8º a 1.7ºC; Castellfort que passa de 15.7 a 0.7ºC; Morella passa dels 17.5 a 2.9ºC; Alcoi de 23 a 11.3ºC; Zarra de 17.4 a 6ºC i Castelló de la Plana de 23.9 a 13.5ºC.

La combinació de temperatures baixes amb les fortes ratxes de vent "accentua la sensació de fred" i "de temperatures per davall de zero" en l'interior nord i zones altes, han explicat des d'Aemet.

Durant la nit les ratxes ha arribat a aconseguir els 141 km/h en localitats com Fredes. Durant el matí ha seguit bufant amb força, però no s'han superat les registres de la matinada.

Així, fins a les 13.00 hores, les ratxes en Fredes eren de 111 km/h, en l'Aeroport Castelló de 91 km/h, a Atzeneta del Maestrat (85), Vilafranca (80), Montanejos (79), Torreblanca (72), Sogorb (70), Xelva (67), Llíria (66) i Xàbia (66).

Encara que seguirà bufant el vent, no s'espera que arribe al llindar d'avís a partir d'ara, excepte al nord de Castelló, on seguirà tot el dia actiu l'avís groc per ratxes de 80 km/h, en la resta nivell verd d'avís, precisa Aemet.