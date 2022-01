Los feriantes, tras el trágico accidente de un hinchable en Mislata: "Si el viento se levanta, no da tiempo a nada"

El presidente de la Asociación de Industriales Feriantes de Valencia, José Esteban, ha asegurado que los hinchables de las ferias están anclados al suelo en cumplimiento de la normativa de seguridad, pero en circunstancias de viento como las de este martes, cuando "en un minuto o en dos se levanta con fuerza el viento, no da tiempo a nada", ha asegurado.

Esteban señala, en declaraciones a Efe, que desconoce cómo pasó el "desgraciado accidente" de este martes en Mislata (Valencia), cuando sobre las 20 horas el castillo hinchable de la feria fue levantado varios metros del suelo por una ráfaga de viento y nueve menores resultaron heridos, entre ellos una niña de 8 años que falleció tras ser ingresada en un hospital.

"A las 8 de la tarde se levantó el aire y en dos minutos se lió, con la mala suerte de que levantó el hinchable", ha indicado Esteban sobre la atracción siniestrada, cuyo dueño es compañero y amigo suyo.

Esteban asegura que todavía no ha podido hablar con él y añade: "Cuando sabes que viene aire, estás preparado y haces todo lo posible -para que no ocurra nada- pero, cuando ha pasado esto, es porque no ha dado tiempo".

Ha relatado que él se encontraba trabajando en Alzira cuando recibió una llamada de su mujer alertando del viento que soplaba en su casa, ubicada en Aldaia, y al poco tiempo cerraron la feria.

Ha comentado que el accidente de Mislata es "una desgracia muy grande para la familia, para el dueño de la atracción y en general para los feriantes" y ha destacado que los empresarios feriantes llevan "todo correctamente" pero hay incidentes "que no se pueden evitar" como el ocurrido en 2012 en la feria de Gandia cuando un tornado destrozó las atracciones y derribó parte de la noria, lo que provocó 35 heridos.

Una supervisión del ayuntamiento

Sobre el hinchable accidentado, su propietario es un feriante que se ha dedicado toda la vida al negocio, cuenta con varias atracciones y trabaja en varias ferias de la provincia de Valencia y de otras comunidades. Esteban ha señalado que cuando te dan el permiso para instalar una atracción es porque has presentado todos los requerimientos y se ha supervisado por el ayuntamiento que se cumple la legalidad.

El Ayuntamiento de Mislata ha informado de que la Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas por las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades, si las hubiera, de la empresa de montaje de la feria. El consistorio ha declarado luto oficial hasta el viernes y ha suspendido todos los actos municipales previstos, incluyendo la cabalgata de Reyes Magos de la tarde de este miércoles.