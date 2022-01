La Policia sorprèn a un menor que conduïa ebri un vehicle, sense llum i a gran velocitat a Elx

Els fets van ocórrer el passat 24 de desembre en el barri El Carrús, quan els agents, sobre les 03.40 hores, van observar un vehicle sense cap tipus d'enllumenat i que fins i tot va arribar a no respectar un senyal de cediu el pas, segons un comunicat del consistori.

Per açò, la dotació policial li va donar l'alt per a realitzar les corresponents comprovacions i, en eixe moment, es van donar compte de la forta olor a alcohol que desprenia el conductor, que va acabar donant positiu en la prova de detecció.

Els efectius van sol·licitar la seua identificació i permís de conducció i aleshores l'implicat va manifestar que tenia 17 anys i que no tenia carnet. Els agents van donar trasllat de l'actuació a l'Equip Judicial de Trànsit per a dur a terme les diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial i a més van avisar el tutor legal del menor.