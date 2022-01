Lola ('La isla de las tentaciones') desvela todos los detalles de su ruptura con Iván Rubio: "He sentido que ha sido desleal"

Hace unos días Lola Mencía, exparticipante de La isla de las tentaciones, sorprendía a sus seguidores con una guerra abierta en Instagram con el que hasta entonces era su pareja, el futbolista Iván Rubio. Ahora, la influencer ha decidido contar todos los detalles de su ruptura.

Aunque en un primer momento la que fuera concursante de Supervivientes no tenía ninguna intención de dar explicaciones, al haber hecho públicas sus peleas en redes sociales se ha visto obligada a hablar del tema. Además, el hecho de que su expareja hablara de ello le ha llevado a grabar un capítulo en su canal de Mtmad.

Según ha relatado, todo comenzó hace tiempo con unas conversaciones que le pilló. Aunque ya había hablado de este episodio y habían intentado superarlo, ella reconoce que cuando se alejó de él por Navidad sintió lo mismo de nuevo: "Volvió la desconfianza".

Eso le llevó a que le afectase mucho algunos comportamientos que veía de su pareja en Instagram, como darle like a otras chicas. "Aunque pueda parecer una tontería después de lo que había sucedido me dolía", se justifica. Sin embargo, en un momento dado empezaron a llegarle información sobre cosas que "no eran me gustas".

Por todo ello, Lola decidió poner punto y final a su relación. Sin embargo, la reacción de su expareja no fue la que esperaba: "Él comenzó a seguir a un montón de chicas y a darle like para que yo lo viera. Y ahí comenzó la guerra de Instagram".

La exsuperviviente reconoce fue "una niñata" y que entró al juego subiendo contenido riéndose de lo que estaba haciendo Iván, lo que provocó que la gente se diera cuenta de su ruptura. "Todo se ha ido a la mierda", se sinceraba.

"Lo hemos dejado porque yo he sentido que ha sido desleal", resumía la ex de Diego que ha confesado haber vuelto al tratamiento con su psicóloga para ayudarle a gestionar lo que ha pasado.

Según ha explicado, ahora mismo la pareja se encuentra en un momento de "ni contigo ni sin ti" y por ello ha decidido pedir consejo sobre su futuro: "Voy a acudir a una bruja".