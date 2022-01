El representante de Betty White niega que la actriz falleciese por secuelas de la vacuna contra el coronavirus

El pasado 31 de diciembre, a los 99 años de edad, diecisiete días antes de cumplir los 100, como si fuera una de sus bromas mordaces para la posteridad, fallecía la actriz Betty White, una de las legendarias Chicas de Oro. La noticia fue anunciada sin desvelar, oficialmente, la causa de su fallecimiento, lo que provocó que el movimiento antivacunas aprovechase la ocasión para, sin ninguna prueba, difundir que la muerte de White se debió a una reacción a la dosis de refuerzo contra la Covid-19.

Como se ha seguido extendiendo -era más fácil difundirlo que comprobarlo-, el representante de la intérprete, quien llevaba trabajando con ella desde pasados sus 80 años, ha salido a desmentir la teoría y para explicar que la muerte de la ganadora del Emmy no ha tenido nada que ver con el coronavirus ni con nada relacionado con la pandemia.

Jeff Witjas, en declaraciones al portal Entertainment Tonight, ha negado tajantemente la idea de los antivacunas. "Puedo asegurar con absoluta certeza, al cien por cien, que Betty no murió por la vacuna de refuerzo contra la Covid, y que, además, jamás padeció Covid", ha afirmado.

"Murió, según he podido entender, por causas naturales. Lamentablemente, sí, pero a los 99 años, una edad... Pero no hubo ninguna enfermedad externa. Betty era una mujer sana y que se cuidaba y para aquellos que están tratando de crear una conversación política sobre las vacunas con Betty White, parad. No es verdad. En realidad, Betty no llegó siquiera a ponerse la dosis de refuerzo. Punto", ha confesado.

Además, ha explicado cómo fue su última visita a casa de Betty. "En resumen, ella estaba básicamente bien", ha enfatizado. "Cuando estuve en su casa disfrutamos jugando juntos al gin rummy [un juego de cartas, originario de Estados Unidos, en el que se utiliza la baraja francesa]. Y tengo que decir además que mentalmente estaba muy lúcida, muy aguda, y me cabreé porque me ganó cuatro veces... Alguien que tiene en declive su salud no podría jugar al gin rummy y menos aún ganarme cuatro veces. Y cuando me iba, me prometió que tendría mi revancha, aunque eso ya nunca lo vaya a obtener", ha señalado.

El mismo medio ha dado a conocer, por último, que Betty White grabó un vídeo, por ahora inédito, diez días antes de morir y que iba a formar parte de un especial que le habían grabado.