Susanna Griso se emociona al saber que los Reyes Magos han cumplido el deseo de una reportera de 'Espejo público'

La llegada de los Reyes Magos supone un aluvión de deseos que las tres personas más famosas estos días intentan cumplir. Aunque lo más solicitado son los regalos, dados los tiempos que vivimos muchos prefieren la salud propia y de los suyos en estas fechas tan especiales.

En esta víspera de uno de los días más señalados del año, Susanna Griso ha comentado que, cuando era pequeña, el regalo que más ilusión le hizo fue un muñeco 'mucosete', lo que ha desatado las risas de sus compañeros ante los comentarios de la presentadora, que ha contado que fue muy insistente con el juguete.

Tras la anécdota, Silvia, reportera de Espejo público que este miércoles se encuentra en una juguetería, ha pedido permiso para contar algo que no suele hacer "en televisión", pero que le hacía mucha ilusión compartir con sus compañeros y con la audiencia del programa.

La mujer ha explicado que ella solo pidió un deseo a los Reyes Magos y que se ha cumplido. "Mi padre estaba ingresado y hoy he recibido una llamada en la que me han dicho que sale del hospital hoy para comerse el roscón en casa", ha explicado la reportera, provocando que Susanna Griso se emocionase. "No me puedes contar esto porque me pasa esto", ha replicado la presentadora del matinal.