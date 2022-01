La Diputació de Castelló inverteix 600.000€ per a renovar els equips de protecció personal i el vestuari dels bombers

La Diputació de Castelló segueix apostant per la millora de la seguretat dels bombers del Consorci Provincial escometent una inversió de 600.000 euros per a la renovació dels seus equips de protecció personal i del vestuari.

Així ho ha indicat el president de la Diputació, José Martí, qui ha explicat que tots els parcs de bombers professionals de la província disposen ja d'equips de respiració autònoma que incorporen el sistema 'Bodyguard7000' de Dragër, "el més modern que en l'actualitat pot trobar-se en el mercat".

Es tracta de tecnologia punta concebuda per a salvaguardar la integritat d'aquests efectius en situacions d'alt risc, a fi que puguen abandonar amb suficient antelació un lloc en el qual córreguen seriós perill". Aquesta equipació fa possible que els bombers tinguen coneixement en tot moment dels nivells que marquen els diferents paràmetres de seguretat del sistema, en estar permanentment monitoritzats.

El màxim responsable de la Diputació, que ha lloat la gestió que està realitzant el diputat Abel Ibáñez al capdavant del Consorci, ha incidit que els bombers "són el vaixell almirall de la Diputació i preservar la seua seguretat representa una prioritat". Per açò -ha dit- s'ha completat l'equipació amb equips 'Bodyguard7000' en els parcs professionals del Consorci i s'està culminant en els de bombers voluntaris.

Sobre aquest tema, ha afegit que es vol oferir el millor servici possible a la ciutadania, però amb la màxima seguretat, "perquè del que es tracta és de salvar vides, d'aconseguir les màximes prestacions minimitzant riscos".

A més, el Consorci ha adquirit 80 màscares facials del model més avançat del mercat, la FPS7000; 40 noves botelles composite d'aire comprimit respirable; 30 cascos d'intervenció estructural HPS7000 Pro, dotats de sistema d'il·luminació interna; 60 sistemes de comunicació osteofònica; 30 caputxes per a rescat de persones atrapades en atmosferes contaminades per diferents elements; 3 equips portàtils de detecció de gasos; 12 trages NBQ per a intervenció en escenaris amb regs químics i/o bacteriològics; 20 parells de botes de nitril i 20 nous equips i il·luminació exterior de suport per als cascos d'intervenció.

D'altra banda, el president també s'ha referit al fet que ja està adjudicada la fabricació del nou vestuari dels bombers del Consorci Provincial, que l'empresa adjudicatària està confeccionant. Es tracta d'una actualització de la indumentària que també introdueix elements relacionats amb la seguretat.