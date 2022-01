Una madre de La Palma cuenta, en 'El programa de AR', el deseo de sus hijos a los Reyes Magos: "Quieren un hogar"

La erupción del volcán Cumbre Vieja se convirtió en uno de los sucesos más trágicos del 2021. Miles de familias perdieron sus casas y todo lo que había en ellas. De un día para otro vieron todos sus recuerdos sepultados por la lava sin poder hacer nada para evitarlo.

La desgracia, no obstante, provocó una gran ola de solidaridad en el resto de nuestro país y miles de ciudadanos se ofrecieron como voluntarios para ayudar a los afectados por la catástrofe natural y las donaciones se multiplicaron hasta, incluso, tener un excedente de productos básicos.

Ahora, tras haberse declarado el fin de la erupción, las familias que aún conservan sus casas están volviendo a ellas para intentar recuperar, poco a poco, la normalidad. No obstante, hay quien en este día tan especial no disponen de algo a lo que llamar 'hogar'. Este es el caso de los tres hijos de Reme que, en la mañana de este miércoles, víspera de Reyes, tienen claro cuál es su deseo a los tres magos.

Aunque los pequeños lo han perdido todo y ahora pueden vivir en una casa prestada, tienen claro cuál es su primer deseo para el día de Reyes. "Le hemos puesto la máxima ilusión porque, a pesar de las circunstancias que todos conocemos, estos niños se merecen, este año más que nunca, tener un día de Reyes y que les traigan todo aquello que han pedido", ha comentado Reme.

"Creo que es el día de Reyes en el que más ilusión les he visto a mis niños porque los tres han puesto un deseo común que han pedido a sus majestades. Su deseo, el primero que han pedido los tres, es un hogar. No decían 'casa'. Han pedido un hogar", ha explicado Reme.

"El volcán pasó por encima de mi casa en la primera noche y no tengo ni un solo recuerdo. No tengo ninguna foto de mis niños de pequeños. Pero ahora hay que crear recuerdos nuevos. Ahora vivimos en un sitio cercano, en Tazacorte, en una habitación que nos han cedido", ha apuntado la mujer que, además, ha señalado que no recibe ayuda por parte de sus familiares, ya que ellos también han perdido sus casas y, todo ello, se ha sumado a una serie de "conflictos familiares".