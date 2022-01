Detingudes 3 persones per robar material d'obra valorat en més de 8.000 euros a Paiporta, Picanya i Torrent

L'operació va començar el passat mes de novembre de 2021, quan la Guàrdia Civil de Paiporta va rebre una denúncia per un furt de diferent material d'obra en una construcció de la localitat de Paiporta.

Els investigadors van identificar als autors d'aquest furt i van descobrir que a més havien realitzat dos furts més de material de construcció en els municipis de Picanya i Torrent.

El passat 14 de desembre els agents van realitzar un registre en una urbanització pertanyent al terme municipal de Puçol on van localitzar el material d'obra sostret.

Els denunciants van reconéixer, immediatament, el material furtat, que constava de 2.000 quilograms de barra corrugada per a encofrar, 1.500 quilograms de barra d'acer corrugada de 16 mil·límetres, una gàbia de puntals, diversos taulers de contraxapat i diverses ferramentes. Tot aquest material estava valorat en més de 8.000 euros.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Igualment, els investigadors van verificar que la companyia de construcció dels detinguts es lucraba dels furts, aconseguint reduir els costos i obtenint un benefici, per les obres contractades, per la qual cosa ha sigut investigada per un delicte de blanqueig de capitals.

Finalment, la Guàrdia Civil de Paiporta, ha detingut tres homes, dos de 26 anys i un de 39, tots de nacionalitat espanyola, per tres delictes de furt de material d'obra en els municipis de Paiporta, Picanya i Torrent.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Torrent.