La Generalitat facilitarà la mobilitat de la nit de Reis amb el servei nocturn de Metrovalencia

Aquest servici nocturn, similar al que s'oferia els caps de setmana abans de la pandèmia sota la denominació 'A la lluna de Metrovalencia', permetrà als usuaris acostar-se fins a la Plaça de Bous de València, on tindrà lloc la Cavalcada de Reis estàtica -després de la suspensió de la tradicional a causa de la covid-19-, a més de facilitar les últimes compres nadalenques que incrementen de manera notable els moviments per la capital i l'àrea metropolitana, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Amb el servici programat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) circularan servicis especials en el metro cap a Bétera, Llíria i Picassent i en direcció a Aeroport, Alboraia-Peris Aragó, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria de Túria, Torrent Avinguda, Marítim-Serradora, Paterna i Seminari.

En el cas del tramvia, les destinacions seran Doctor Lluch, Vicente Andrés Estellés, Tosal del Rei, Marítim-Serreria, Marina Reial Joan Carles I i Mas del Rosari.

FGV recorda a les persones usuàries del metro i tramvia que és obligatori l'ús de mascareta en tot moment durant el desplaçament i en qualsevol instal·lació de l'empresa pública, ja siga en subterrani com en superfície.

Com una mesura de seguretat més, la ventilació de trens i tramvies és fonamental per a la minimització del risc de contagi. Per açò, en el cas de les unitats de FGV, cada menys de tres minuts es produeix una renovació completa de l'aire, per la qual cosa qualsevol element que estiguera en l'ambient seria captat pel sistema.