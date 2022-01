Una pareja de mujeres denuncia que un hospital de Valladolid se negó a registrar a su bebé por ser lesbianas

Una pareja de mujeres homosexuales acusó al Hospital Clínico Universitario de Valladolid de "discriminación" después de que su bebé Ada, nacida en la noche del día 31, no fuera inscrita legalmente en el propio centro hospitalario y tuvieran que esperar tres días hasta después de su nacimiento.

El motivo esgrimido es, según una de las progenitoras de la pequeña Ada, que en el centro hospitalario no se dispone de un documento que se debe presentar para el registro en determinados casos, por lo que deben acudir presencialmente al Registro Civil a inscribir a la pequeña.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, recordó que la legislación vigente no permite inscribir en el hospital a un bebé si los progenitores no estás casados: "Si dos mujeres o dos hombres están casados no hay ningún problema porque hubo una reforma del Código Civil por la que se permite, sino que el problema surge si las dos personas no están casadas".

Por ello, en este caso, "la mujer que no es madre biológica, tiene que realizar un procedimiento de adopción, que es lo que marca la normativa en vigor. En la situación de estas dos mujeres si hay matrimonio o si no lo hay, serían las dos opciones legales aplicables con la legislación en vigor", afirmó.

La pareja y asociaciones LGTBI han expresado su indignación por este rechazo mientras que un portavoz del hospital expresa sus disculpas y ha anunciado "medidas" para que este "error" no vuelva a producirse.