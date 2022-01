Terelu Campos desvela una dura experiencia sexual: "Te desmorona"

No suele ser habitual, pero esta vez Terelu Campos se ha animado a contar un episodio de su vida más íntima, la sexual, que la dejó algo tocada.

Se trata de un duro lance que compartió con los espectadores de El debate de las tentaciones, donde colabora cada semana.

Durante el debate salió a la luz que a una de las concursantes, Gal·la, le costaba mantener relaciones sexuales con su pareja porque no se sentía a gusto con su cuerpo.

Entonces, la mayor de las hermanas Campos confesó que había vivido momentos en los que, como la novia de Nico, no se había sentido deseada sexualmente.

"Es muy duro, a esa y a cualquier edad", apuntó. Tras una breve pausa en la que se pensó si seguir hablando o no sobre su experiencia, finalmente se animó a ello. "Yo he vivido eso y cuando uno no se siente deseado es muy jodido porque al final eso te provoca unas inseguridades. Todo lo segura que tú te crees te lo desmoronan y te lo tiran al suelo en 30 segundos", remató la colaboradora.

Eso sí, Terelu no quiso añadir nada más ni dar ninguna pista de quién o quiénes podrían ser su famosa pareja o parejas del pasado con las que se ha sentido así.