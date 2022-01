La mujer fallecida por la lipoescultura en Cartagena podría no ser la única víctima del médico que realizó la intervención

Sara Gómez, la mujer de 39 años fallecida el pasado 1 de enero como consecuencia de una intervención quirúrgica en Cartagena (Murcia), podría no ser la única víctima de este médico. El caso de Sara está produciendo un efecto llamada y se ha creado un grupo llamado 'La voz de Sara' donde habría nuevas personas, entre ellas posibles víctimas.

Así, una nueva presunta víctima escribió a la familia de Sara: "Buenos días, señor, estoy de nuevo ingresada, ayer empecé a vomitar sangre. Creo que tiene usted razón, tengo todo para que con mi denuncia este hombre no esté en la calle", ha podido recoger 'Ya es mediodía'. Según este programa, más de 10 personas se iban a operar con este cirujano y ya "no lo harán".

"En este instante, según me cuenta, no puede atender a los medios porque no tiene fuerzas", explicó el reportero. Esta nueva víctima piensa que este primer movimiento va a "impedir que ocurran nuevas situaciones como esta".

El cirujano iba a abrir una nueva clínica en la localidad de Alcantarilla y ahora la fachada de la clínica está "llena de pintadas y de insultos".

Ordenan la detención del doctor tras no presentarse a declarar

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena dictó una orden de detención contra el médico que operó a Sara, tal y como ha confirmó el abogado de la defensa, Ignacio Martínez. Según el letrado, el auto fue notificado a las partes sobre las 16.00 horas. Preguntado por la posibilidad de que el médico - con doble nacionalidad española y chilena- haya abandonado el país, Martínez dijo no querer entrar en "elucubraciones".

Por su parte, el abogado del doctor, Pablo Martínez, dijo estar "sorprendido" por esta noticia que ha conocido a través de los medios de comunicación. De hecho, reconoció que no tenía constancia del auto de la jueza que pidió la detención de su defendido. No obstante, anunció que, en caso de existir, lo recurrirá.

Martínez recordó que este mismo lunes contactó con la jueza a través del procurador y puso en su conocimiento que su cliente no podría acudir ese martes porque le resultaba "físicamente imposible". Con todo, aseguró que su cliente "siempre" ha estado a disposición de la Justicia.