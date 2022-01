Bárbara Rey y Edmundo Arrocet posan juntos en exclusiva para una revista: "Estamos muy contentos"

Es un secreto a voces, pero ahora ellos mismos se han encargado de confirmarlo. Lo han hecho, eso sí, vía exclusiva. Bárbara Rey y Edmundo Arrocet han posado juntos para la revista Semana en una extensa sesión fotográfica.

"Estamos muy contentos", es el titular que la pareja ha querido dejar para la posteridad en estos primeros pasos de su relación, que ellos se niegan a confirmar o desmentir.

Lo que sí confirman es que han pasado juntos las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo en la casa que la actriz posee en Marbella. Un refugio perfecto, cuenta la revista, para esconderse de los fotógrafos que siguen sus pasos en busca de una confirmación que ellos se niegan a ofrecer.

Hace unos días, preguntados por su relación más allá de la amistad, apenas quisieron hacer comentarios, salvo bromas por parte del humorista y ambigüedades por parte de la televisiva.

Sobre si habían pasado la noche juntos, Rey aseguraba entre bromas: "No me acuerdo. Yo es que, como bebo tanto, no me acuerdo de las cosas".