Ana Guerra desvela por qué se tambaleó la relación entre los concursantes de 'OT' y qué dos 'triunfitos' son sus amigos hoy

Tras el último programa protagonizado por Lydia Valentín y Roberto Leal, este martes 5 de enero volvió Fuera del mapa a La Sexta. El formato, presentado por Alberto Chicote, contó con Ana Guerra y Cayetano Martínez de Irujo como invitados.

La cantante, que saltó a la fama tras participar en Operación Triunfo 2017, explicó que al salir del programa la situación no fue exactamente la que había soñado. Y es que, el grupo de compañeros con el que había convivido durante varios meses se tambaleó rápidamente: a diferencia de en la academia, en la vida real ya no eran iguales.

Tanto es así, que confesó haberse sentido traicionada por algunas personas que la alejaron de su vida por no ser, a su juicio, "tan importante". De hecho, la cantante pasó de sentirse una "diosa" a sentir envidia, por ello, de la situación profesional de algunos de los triunfitos de su edición.

"Envidiaba mucho carreras de compañeros que habían salido del programa, algo que desapareció cuando tenía un disco hecho y decidí no sacarlo, porque quería cantar otras cosas; se lo conté a la compañía ya ahora canto lo que quiero cantar. Ahí me desaparecieron todas las envidias" recordó.

A día de hoy, solo tiene una relación estrecha con dos de sus compañeros: Ricky Merino y Roy. Sin embargo, separarse de los demás concursantes del reality le hizo pasarlo mal al principio. "No me imaginaba la vida sin cada una de las 15 personas que entraron conmigo en la academia. Cuando salimos, a todos no nos fue igual", dijo con tristeza.

Esto desembocó en que hubiera distintos niveles entre ellos y que la industria musical les inculcara que tendrían que competir entre ellos: "Me llevé una decepción enorme. Yo hubiera dado todo para que eso no sucediera", concluyó.