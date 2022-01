Silvia Alonso 'presume' de moda 'low cost' en 'Pasapalabra': "Llevo un jersey de segunda mano que me costó 4 euros"

Pasapalabra recibió este martes a cuatro nuevos invitados que acompañaron a Jaime en el equipo naranja y a Orestes, que superó La Silla Azul al aspirante Dani para seguir jugando en le concurso, en el equipo azul.

Eva Hache y José Corbacho fueron los que compartieron pruebas junto al onubense, pero Roberto Leal quiso destacar el vestuario del cómico: "Vaya camisa de tucanes llevas...". Corbacho le explicó que las hacía un vecino de su barrio.

"Me llegáis a avisar y me pongo una camisa con frutas o algo así", señaló el concursante. Leal, sorprendido, le preguntó: "¿Tienes camisas de ese estilo? No te termino de ver...".

Jaime y Corbacho, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Jaime fue sincero y le contestó: "Yo tampoco me veo, pero bueno, si somos más de uno, daría el pego". El presentador le dijo entre risas que "tengo un amigo del estilo de José Corbacho que es Raúl Gómez, que siempre viene con camisas locas".

A continuación, Leal pasó a presentar al equipo azul, donde Silvia Alonso continuó con el tema de la moda: "Vengo con un jersey de segunda mano que me costó 4 euros en un mercadillo".

"¡Qué buena compra!", exclamó el presentador al conocer el dato del vestuario de la actriz. "Para el próximo os aviso porque nunca se sabe...", añadió la invitada antes de que Leal saludara a su compañero, Miguel Diosdado.

"He venido sencillito porque es mi primera vez y no quiero llamar mucho la atención", afirmó el actor en su presentación. "Bienvenido, que pases unos días bonicos", le saludó Orestes antes de comenzar a jugar.