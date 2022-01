Parece que Miguel Bosé no es el único que tiene una postura negacionista sobre el coronavirus, y así lo demostró Paola Dominguín en enero de 2021. Pero, ahora, a este mensaje conspiracionista se suma Olfo Bosé, sobrino del cantante.

El pasado mes de abril, el hijo de Lucía Dominguín y, por tanto, hermano de Palito Dominguín, se tomó con humor la entrevista de su tío con Jordi Évole cuando acudió a Sálvame y la parodió. Allí también añadió que no era negacionista: "Yo no soy negacionista, yo digo no al miedo".

Pero ahora, y después de haber estado ingresado y con respirador durante dos semanas en la UCI, Olfo Bosé se ha pronunciado más largo y tendido sobre este asunto y ha mostrado su rechazo a las PCR y test de antígenos.

"En todo esto, el único maestro eres tú, el único que puede decirte quién eres", comenzó diciendo en Instagram. "Os recomiendo que os hagáis test médicos, pero no PCR o lo nuevo que está saliendo, sino que vayáis a nivel sanguíneo o de la manera que os apetezca a saber qué es lo que tenéis dentro".

Sobre su ingreso por Covid, él aseguró que se trataba de una "neumonía bilateral". "No me dijeron en su momento que fue causado porque yo había tenido una patología parecida de pequeñito", aseguró. "Mi madre no me lo dijo porque no le parecía relevante. Pero lo es, hay que conocerse a nivel médico y luego reaccionar a lo que la realidad te está imponiendo".

Tras mostrar este mensaje conspiracionista en Ya es mediodía, Alexia Rivas comentó que había hablado con él y transmitió lo que le había dicho: "Él me dice que sí cree que existe el Covid, pero disfrazado".

"Creo que es una manera de que los políticos tapen otras cosas, nos están haciendo que dejemos de pensar por nosotros mismos y empecemos a pensar como quieren ellos", habría opinado él.

"El diagnóstico fue Covid, pero en realidad es una neumonía bilateral. Lo están llamando Covid", le dijo sobre su ingreso. En ese momento, Miguel Ángel Nicolás intervino para alegar que tendría Covid, pero "la consecuencia [de la enfermedad] fue la neumonía bilateral".