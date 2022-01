El programa de empleo de Secretariado Gitano cumple 20 años: "Me ha abierto puertas que solía encontrar cerradas porque sigue habiendo prejuicios"

Sonia Pérez proviene de una familia de artistas. Una familia que siempre se había ganado muy bien la vida gracias al flamenco. Hasta que llegó la pandemia y todas las actuaciones se cancelaron. "Cerraron los teatros, los tablaos… y mi mundo se vino abajo", lamenta. Fue entonces, en pleno confinamiento, cuando se acordó del Grado Superior de Administración y Finanzas que había cursado y se alegró de que sus padres la hubieran obligado a estudiarlo. "Pero no tenía experiencia. A mí me encanta cantar y bailar y el título lo había dejado aparcado. Por eso me aconsejaron presentarme aquí", continúa.

El lugar al que esta mujer de 42 años se refiere es la sede de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), ubicada en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Aquí le ofrecieron participar en Acceder, el programa de inclusión laboral que la entidad puso en marcha hace justo veinte años. "Cuando estás sin trabajo y tienes una casa y unos hijos la preocupación es enorme", relata, sentada en una de las salas del centro en el que la ayudaron a actualizar sus conocimientos. Tras pasar por Uzipen, la empresa de inserción promovida por la fundación, acaba de estrenarse en su departamento de Recursos Humanos. "Me siento muy feliz", incide.

Sonia es una de las 109.875 personas a las que Acceder ha atendido a lo largo de estas dos décadas. 82.091 han participado en itinerarios de formación y empleo y de ellas, 33.344 han conseguido trabajo. Durante este tiempo han contado con la colaboración de 15.967 compañías, entre las que se encuentran Accenture, Alcampo, Ikea, la Fundación La Caixa o Google, y han firmado 91.733 contratos. Cifras como estas han convertido a la iniciativa en el eje vertebrador de la actividad de la entidad y demuestran que sus efectos no solo impactan en quienes participan en ella, sino también en sus familias y en su entorno. Parte importante de sus recursos económicos provienen del Fondo Social Europeo, complementados con partidas de otras administraciones públicas, nacionales, regionales y locales, así como de entidades privadas.

"Es un programa de intermediación sociolaboral. Surgió para acompañar a las personas gitanas en la incorporación al mercado laboral por cuenta ajena. Antes la actividad más habitual era la venta ambulante y en muchas ocasiones no tenían una nómina, una seguridad, una estabilidad a final de mes… Eso les restaba oportunidades. Cuando tienes un trabajo decente tus condiciones de vida mejoran porque tienes una mejor situación económica y tus posibilidades de formación son distintas", explica Ana Segovia, directora del Departamento de Incidencia Social de Secretariado Gitano. El objetivo es reducir el alto porcentaje de familias gitanas que están en situación de pobreza, un dato que se sitúa en el 86%.

Cifras de Acceder, el programa de empleo de la Fundación Secretariado Gitano. FSG

Junto a la mejora de las condiciones de esta comunidad, Acceder contribuye a romper "la brecha de desigualdades" que sigue sufriendo, "especialmente en el acceso al empleo". Ana remarca que aún hoy determinados apellidos en un currículum o determinada apariencia en una entrevista pueden provocar el descarte a la hora de optar a una oferta. Gracias a los puentes que tiende el programa, "se acaba con la mala imagen que existe en la sociedad mayoritaria sobre las personas gitanas". "Con su incorporación a las plantillas se genera un círculo de convivencia y se demuestra que todo funciona bien. Se derriban barreras y a la vez nosotros mejoramos nuestra autoestima", apunta la joven de 31 años.

María Romero es otra de las participantes de este proyecto y corrobora con su experiencia las palabras de Ana. Esta chica de 25 años tiene la piel muy blanca y lleva el pelo rubio. A simple vista no es fácil deducir que es gitana. Y cuenta que, hasta llegar a Acceder, se valía de esa circunstancia a la hora de optar a un puesto: "Creo que la mayoría de los gitanos intentamos aparentar que no lo somos porque como se te note no te van a coger. Por eso cambias tu forma de hablar, de expresarte... Yo en los trabajos no he dicho que era gitana hasta que pasaban unos meses y ya había conseguido integrarme".

María cursó el Grado Medio de Administración, pero igual que Sonia, nunca lo había puesto en práctica. "Mi padre siempre me dijo que estudiase más pero cuando terminé me puse a trabajar porque necesitaba el dinero", narra. Así fue encadenando empleos de dependienta. Hasta que, casada y con un niño, decidió buscar otras oportunidades y necesitó reciclarse. Después de pasar por el programa y cubrir una baja en la recepción de la fundación, ahora está a la espera de saber si la cogerán para alguno de los tres puestos de Administración para los que se ha postulado.

Sonia y María forman parte de esa minoría de estudiantes gitanos que han cursado estudios superiores. "Desafortunadamente seis de cada diez niños gitanos no finalizan la ESO y es fundamental para conseguir luego un buen trabajo", añade la directora de Incidencia Social de la FSG. En estos veinte años de apuesta por la inserción laboral, señala que "se ha avanzado muchísimo", pero admite que sigue habiendo "retos pendientes" y el del acceso a la educación es uno de ellos. También "la lucha contra la discriminación es fundamental", insiste. Solamente así se logrará el acercamiento y la igualdad de dos partes de una misma sociedad.

María: "Aquí ves que vales y ganas en autoestima"

María Romero, joven gitana participante del programa de empleo Acceder. Jorge París

"Este es un centro donde se te escucha. Sitios como este te ayudan a que tus sueños se cumplan y te abren puertas que sueles encontrar cerradas. Porque sigue habiendo prejuicios. Si estás en un lugar en el que eres diferente y no encajas te vas apocando. Pero cuando vienes aquí ves que sí vales y ganas en autoestima. Si encuentro trabajo como administrativa me formaré más en ese campo pero si no me gustaría estudiar Enfermería. He solicitado una beca y mi marido me apoya."

Sonia: "La música está en mi ADN pero puedo hacer más cosas"

Sonia Pérez, participante del programa de empleo Acceder de la FSG. Jorge París

"Acceder ha supuesto para mí una superación increíble. Cantar está muy bien y la música está en mi ADN pero me he dado cuenta de que puedo hacer más cosas. Se me ha abierto otro campo y se complementan muy bien. Mi idea es trabajar aquí por la mañana y actuar por la tarde o por la noche. El artista está continuamente cambiando, viaja... pero es inestable. Es difícil empezar a trabajar en un sitio con un horario fijo. Parece que te cortan las alas, pero no. La seguridad compensa."

Ana: "La población gitana es eminentemente joven"

Ana Segovia, directora del Departamento de Incidencia Social de la FSG. Jorge París

"Adaptamos el itinerario a las competencias de los participantes y a las necesidades del mercado laboral. Hace diez años había un boom de profesionales formados en logística. Ahora son necesarias habilidades digitales. Nos llegan perfiles variados pero la media de años ronda los 30. La población gitana es eminentemente joven".

'El reto de mañana'

La Fundación Secretariado Gitano ha presentado la campaña de sensibilización 'El reto de mañana'. El cortometraje, dirigido por el cineasta gitano Pablo Vega, está protagonizado por cuatro jóvenes participantes de Acceder que relatan sus historias y cómo el programa ha contribuido a su mejora laboral. El documental es un símil entre el reto de superar un deporte de riesgo, en este caso el barranquismo, y el acceso a un puesto de trabajo.

"Busca equiparar una actividad de riesgo con los miedos, las inseguridades, la felicidad de las primeras veces cuando logras algo que quieres… Cuenta, de una manera guionizada y con la mirada de este realizador, los momentos por los que pasa cualquier joven gitano cuando busca una oportunidad", explica Ana Segovia, directora del Departamento de Incidencia Social de la fundación. El objetivo es darle continuidad a la campaña 'Pan para mañana' de 2020 y seguir reclamando políticas activas de empleo para la juventud gitana.

