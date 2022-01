Cvirus.- La Comunitat comunica 35 morts, un d'ells de 45 anys, i 9.160 contagis en 24 hores

Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 672.097 persones. Els nous casos per províncies són 1.091 a Castelló (74.373 en total); 3.563 a Alacant (242.640), i 4.506 a València (355.083)i la xifra de casos no assignats es manté en un.

Les 35 defuncions s'han produït al llarg de l'última setmana i corresponen a 16 dones d'entre 55 i 96 anys, i 19 hòmens, d'entre 45 i 95 anys. El pic de la pandèmia de decessos es va aconseguir al gener del passat any quan es van arribar a notificar fins el 110 morts en una jornada. D'aquesta manera, el total de decessos ascendeix a 8.161: 922 a la província de Castelló, 3.138 a la d'Alacant i 4.101 a la de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.109 persones ingressades, 184 d'elles en UCI: 169 a la província de Castelló, 27 en UCI; 342 a la província d'Alacant, 66 d'elles en UCI; i 598 a la província de València, 91 en UCI.

No obstant açò, s'han registrat 4.389 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 589.711 persones.

Per províncies, les altes es distribueixen així: 65.879 a Castelló, 213.534 a Alacant i 310.242 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 85.666 casos actius, la qual cosa suposa un 12,53% del total de positius.