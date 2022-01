La Filmoteca de València acull una retrospectiva dels 70 anys del Festival de Sant Sebastià

El cicle està organitzat per Donostia Kultura, Filmoteca Basca i el Festival de Sant Sebastià, amb la col·laboració de Tabakalera i l'Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat. Es tracta d'una aproximació a la història del certamen donostiarra amb la projecció de més de 40 pel·lícules que van passar per la seua programació des de 1953.

Les pel·lícules s'han escollit fonamentalment entre les seccions oficials i les dedicades a primeres realitzacions. A partir d'ací, la intenció és oferir una perspectiva molt diversa de la història del festival a través de cineastes i pel·lícules que han marcat els últims setanta anys de la història del cinema.

'Nosferatu. Zinemaldia 70' arranca el divendres 7, a les 18 hores, amb la pel·lícula de Jacques Becker 'París, bajos fondos' ('Casque d'Or', 1952), que es va projectar en la I Setmana Internacional del Cinema de Sant Sebastià (1953). Es torna a emetre el dissabte 8 a les 20 hores.

Considerada com una de les obres mestres del cinema francés, està inspirada en fets i personatges reals: en el París d'inicis del XX i en els 'apatxes', una banda de lladres que domina la ciutat. La prostituta Marie, coneguda com 'Casque d'Or' pel seu cabell ros, manté una relació amb un dels membres de la banda que no veu amb bons ulls com la seua nóvia comença a intimar en una festa amb un humil fuster. Els protagonistes d'aquesta turbulenta història d'amor són Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin i Raymond Bussières.

'VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO'

El dissabte 15 de gener, a les 20.15 hores, i el diumenge 16 a les 18 hores, la Filmotecaproyecta 'Veinte mil leguas de viaje submarino'(1954) de Richard Fleischer, un dels grans clàssics del cinema d'aventures de tots els temps, basat en la novel·la homònima de Julio Verne i protagonitzat per Kirk Douglas, James Mason i Peter Lorre.

Una setmana després, el dissabte a les 20.15 i el diumenge 23 a les 18 hores, el cicle continua amb 'Tiempo de amar, tiempo de morir' (1958) de Douglas Sirk. Basada en la novel·la homònima d'Erich Maria Remarque i considerada com una de les grans pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial, aquesta obra mestra va suposar un canvi de registre en la trajectòria de Sirk en acostar-se a l'horror real de la guerra en la seua Alemanya natal i en desmarcar-se de l'estilitzada sofisticació dels seus melodrames nord-americans.

Ja el dissabte 29, a les 18 hores, i el diumenge 30 a les 20 hores, La Filmoteca projecta en versió original amb subtítols en valencià 'El testamento de Orfeo' (1960) de Jean Cocteau. El testament cinematogràfic del director, poeta, dramaturg, pintor, assagista i dissenyador francés tanca la denominada trilogia órfica, iniciada anys abans amb 'La sangre de un poeta' (1932) i 'Orfeo' (1950).

En 'El testamento de Orfeo', el poeta percep la proximitat de la mort i tira la vista enrere fent balanç de la seua vida i la seua obra. Diversos personatges del seu passat i el seu present li visiten mentre somia i reflexiona sobre la creació artística, la inspiració i l'art. Aquesta pel·lícula va comptar amb la breu participació de Picasso, a més d'altres amistats de Cocteau com Jean-Pierre Léaud, Françoise Cristophe, María Casares, Yul Brynner, Charles Aznavour, Lucía Bosé i Luis Miguel Dominguín.

'HAMLET' I 'DANZAD, DANZAD, MALDITOS'

Entre les pel·lícules del cicle que es podran veure en el primer trimestre de l'any figuren 'América, América' (1963) d'Elia Kazan; 'Hamlet' (1964) de Grigori Kozintsev; 'El Dorado' (1966) de Howard Hawks; 'Danzad, danzad, malditos' (1969) de Sydney Pollack; 'La carcoma' (1971) d'Ingmar Bergman; 'Vera, un cuento cruel' (1973) de Josefina Molina; 'El desencanto' (1976) de Jaime Chávarri; 'El honor perdido de Katharina Blum' (1975) de Volker Schlöndorff i Margarethe Von Trotta.

Aquesta retrospectiva vé acompanyada per l'edició de dos llibres, un en castellà i un altre en basc, sobre la història del festival. El primer, 'Zinemaldia 1953-2022. Singularidades del Festival de Donostia/San Sebastián', és el número 18 de la col·lecció 'Nosferatu', compta amb la col·laboració de l'IVC i està coordinat per Quim Casas, amb publicació prevista per a aquest mes.

I el segon llibre, escrit en basc per Katixa Agirre, és el número 10 de la 'Nosferatu Bilduma' i es publicarà a la fi de 2022. Tots dos llibres estaran editats per Donostia Kultura.