Universidades busca opciones para dar una segunda oportunidad a los alumnos contagiados que no puedan examinarse

Los estudiantes universitarios que -o bien por contagiarse, o por tener que aislarse al ser contacto estrecho y no estar vacunados- no puedan presentarse a los exámenes de enero podrían tener una "segunda oportunidad" para no perder esta convocatoria. Así lo anunció este martes el ministro de Universidades, Joan Subirats, tras ratificar que la presencialidad en los campus se mantendrá completamente tras las fiestas navideñas.

"Estamos trabajando con las universidades para que esos estudiantes no pierdan la convocatoria de examen y tengan la posibilidad de buscar una segunda oportunidad si en ese momento concreto están en una situación pandémica", avanzó el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se definieron las condiciones del reinicio del curso en un contexto de repunte de contagios agravado por la variante ómicron.

La presencialidad, como en las demás etapas educativas, será total desde el próximo 10 de enero. Se aplicará, según subrayó Subirats, tanto en la época de exámenes que se extenderá durante el mes de enero, como en el inicio del próximo semestre, previsto entre la primera y la segunda semana de febrero. "Vamos a trabajar con el mantenimiento de las aulas como espacios seguros y con elementos que ya han sido probados en los meses anteriores. La única sensación de inseguridad que pueda haber es que aquellos alumnos contagiados no puedan acudir a los exámenes", reconoció el ministro.

Una situación que, en vista al repunte experimentado en esta sexta ola, será mucho más frecuente que en los semestres anteriores. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la incidencia de coronavirus entre los veinteañeros (edad mayoritaria en la matriculación universitaria) es la más alta de todas: 3.639,97 casos por 100.000 habitantes entre los jóvenes de 20 a 29 años.

Subirats, que compareció este martes como ministro por primera vez, detalló que está conversando con los rectores para adoptar las medidas necesarias destinadas a dar una solución a todos aquellos estudiantes que no puedan examinarse por causas justificadas. Por tanto, queda por concretar cómo se gestionará ese segundo examen y cuál será el procedimiento para verificar la incapacidad de un alumno para presentarse a una prueba.