La campanya de SPEIS arreplega 2.500 joguets i sis tones de menjar a Alacant per a famílies vulnerables

Durant tot el matí els efectius han fet l'acte d'entrega de les aportacions de la millor campanya dels últims set anys a les famílies en situació de vulnerabilitat a través de diverses entitats, i que han sigut repartides a Gaia Tramuntana, Hospital General de Alicante, Oblatas, Nazaret, Asociaciones ANMAG, Amaos, Recepción, Nuestra Señora del Carmen de Casalarga, Colegio San Roque, Hijas de la Caridad.

Igualment, també s'han fet entrega del recaptat a la Parròquia el Salvador, Ute Cam Els Estels, Caritas San Agustín, Benacantil, Arakerando, i les associacions de veïns Colonia Requena i la de Juan XXIII, Mensajeros de la Paz, Colegio San Roque i al Círculo de la Iglesia de la Fe.

El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha volgut agrair públicament en aquest complicat any "la gran implicació dels alacantins i especialment la col·laboració decisiva del sector empresarial que han fet possible que aquesta campanya siga tot un èxit aconseguint superar totes les metes".

A l'acte d'entrega han acudit els directors dels col·legis, representants d'Associacions, de l'Hospital General, Cáritas, a més de representants de les parròquies i dels centres d'acolliment i entitats solidàries.

Finalment, des de Bombers del SPEIS i l'Ajuntament d'Alacant han volgut donar les gràcies per la donació de joguets i aliments rebuts de les empreses Aldi, Grupo Best Partner, Decathlon, Don Dino, El Corte Inglés, J'hayber, Juguettos y Lubrirep Gasolineras, Tabisam, Genuins, Fitoser Agro, Asociación de Comerciantes Unidos Alicante, Safari Sub.