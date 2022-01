L'ocupació hotelera de la Comunitat en 2021 va ser irregular i amb un estiu "acceptable"

En concret, la comparativa s'ha realitzat amb les dades del 2019, últim any d'activitat normalitzada, ja que 2020 va significar un parèntesi en l'activitat hotelera des de l'esclat de la crisi de la Covid-19, explica l'organització empresarial.

Segons les seues dades, en 2021 no ha pogut si més no obrir el 100% de la planta hotelera, ja que tots els mesos hi ha hagut establiments i places tancades per l'efecte de la pandèmia. Només agost es va aproximar en xifres d'oferta disponible a les dades de 2019, encara que a Benidorm, per exemple, van operar 36.000 places de les 44.000 disponibles.

El primer quadrimestre de l'any va estar marcat per l'estat d'alarma i el tancament perimetral que va mantindre tancades les fronteres de la Comunitat Valenciana fins al 9 de maig. Així, Hosbec sosté que en eixos primers quatre mesos l'activitat turística va ser "residual", amb poca oferta hotelera oberta i dades d'ocupació que representen la meitat del que correspondria en situació de normalitat.

A partir de l'alçament de l'estat d'alarma, "el sector va començar a despertar" i es va estimular la demanda. En aquest període es va treballar amb el mercat nacional com a principal reclam, encara que la ciutat de Valéncia va mantindre un important pols internacional amb un 30% de turistes estrangers malgrat les dificultats de desplaçaments.

Agost de 2021 va registrar una ocupació hotelera entre el 83% i el 90%, amb el que els valors d'activitat es van aproximar als registrats durant 2019. "En aquell agost vam arribar a pensar que la recuperació turística era una realitat i que ja no havia tornada enrere a situacions de restriccions i limitacions", recorda el col·lectiu hoteler.

També assenyala que el turisme britànic no es va sumar a aquesta recuperació a causa de la variant Delta, la qual cosa va ocasionar que "Boris Johnson imposara importants restriccions als viatges que no va alçar fins al mes de setembre".

Igualment, la variant Ómicron va eliminar les bones previsions que el sector manejava per al Nadal i es "va cobrar" entre 20 i 30 punts d'ocupació hotelera. El tancament extraordinari d'establiments hotelers es va registrar sobretot a Benidorm, mentre que a la resta de destinacions es van mantindre uns nivells d'oferta hotelera disponible similar a la de 2019.

Així, Hosbec indica que les ocupacions registrades "han patit molt", atés que desembre ha acabat amb una ocupació entre el 37 i el 45%, molt lluny de les previsions del 80% que manejava abans d'Omicrón. "La conclusió de l'estudi és clara: l'anhelada recuperació turística tarda a arribar. El sector hoteler pateix i molt i en 2022 tenim per davant setmanes de dificultats importants".

En aquest escenari, sobre la futura implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana, insisteix que "no hi ha gens que aconselle l'engegada de cap invenció fiscal en forma de taxa turística, llevat que el que es vullga siga destrossar a un sector que tant ha patit durant la pandèmia".

BENIDORM I COSTA BLANCA

Per zones, segons l'informe, Benidorm ha tancat l'última setmana de l'any amb un 53,1% d'ocupació i finalitza un 2021 de grans alts i baixos que registra una ocupació mitjana anual del 61,3%. Una dada molt allunyada del 84,2% aconseguit en 2019, amb el qual es deixa en el camí 22,9 punts percentuals.

L'any comença amb xifres mínimes, acompanyat d'una planta hotelera "pràcticament inactiva", arribant a quedar durant el mes de febrer sol tres hotels operatius dels més de 100 associats a Hosbec.

Agost va ser el mes més destacat amb un 83,6% de mitjana mensual, deu punts menys respecte a 2019. Els següents mesos amb dades més elevades van ser setembre i octubre, però no van arribar al 70% d'ocupació quan normalment aquests períodes freguen i fins i tot superen el 90% en el pont del Pilar o el de Tots Sants.

El mes de desembre va tornar a anotar dades similars als de maig, convertint-se les setmanes prèvies al Nadal en les més "dures" de l'any acusades per la preocupació originada per la nova variant.

Quant a la previsió per a la primera setmana de gener, la patronal espera obrir l'any arribant a un 33,6% d'ocupació, un registre que "possiblement puga variar a l'alça" gràcies als últims dies del període nadalenc.

Durant l'última setmana de 2021, la Costa Blanca -sense incloure Benidorm- ha aconseguit el 42,7% d'ocupació mitjana, tancant un període anual amb un 61,2%. La zona turística no acusa una caiguda tan abrupta com Benidorm, ja que descendeix respecte a 2019 un total de 7,6 punts percentuals.

CASTELLÓ I VALÈNCIA

Per la seua banda, la província de Castelló supera lleugerament les previsions marcades per a l'última setmana de l'any aconseguint un 35,9% d'ocupació setmanal. Una dada amb el qual es clausura un any complicat que aconsegueix situar la seua ocupació mitjana en un 63,5% i que deixa arrere 10,4 punts percentuals respecte a 2019.

Els hotels de la província de València suposen la zona més afectada de les analitzades amb una ocupació mitjana anual del 53,4%. En relació a 2019 perden un total de 23,6 punts percentuals, patint també la major caiguda respecte a la resta de destinacions.