Cvirus.- El Cecova adverteix del risc que augmenten els contagis amb la tornada a l'escola presencial

Sobre aquest tema, el president del CECOVA, Juan José Tirado, ha assenyalat que l'absència d'aquests professionals en els centres genera "greus problemes" ja que són "els propis docents els que es veuen obligats a atendre necessitats de salut alienes a les seues competències". "Especialment a la tornada de la festivitat dels Reis quan s'espera (finals de gener i principis de febrer) que s'aconseguisca el major nombre de transmissió del coronavirus", reclama.

En eixe sentit, defèn que la presència d'infermeres escolars ajuda a "promocionar i educar per a la salut, creant hàbits de vida saludable, prevenint problemes de salut i accidents, així com proporcionant una atenció integral a l'alumnat i a la comunitat escolar, prestant assistència en situacions d'urgència que requereixen de la intervenció d'un professional sanitari".

Així, recalca que segueix la línia ascendent de contagis amb la incidència més elevada de tota la pandèmia per damunt dels 1.600 casos per cada 100.000 habitants. De fet, els quasi 23.000 positius registrats durant el cap de setmana suposen la xifra més alta de nous positius confirmats comptabilitzats des de l'inici de la crisi sanitària.

Malgrat açò, ha criticat que el Consell "no contempla cap mesura restrictiva afegida per a la volta a les aules, apostant per no retardar el retorn a les classes i defenent la presencialitat".Tirado recorda a més que les noves mesures higiènic-sanitàries generades per la pandèmia fan necessària la infermeria escolar, "podent perjudicar la seua absència a l'escolarització de xiquets amb malalties cròniques o un altre tipus de patologies".

Finalment, assenyala que la implantació de la infermera escolar "facilitaria el compliment dels protocols sanitaris actuals, detectant possibles casos, assessorant a famílies i professorat, a més de controlar la propagació de la pandèmia des dels col·legis i a més de consolidar-se com una potent ferramenta de prevenció, assistència i detecció de problemes de salut, així com educació sanitària", conclou el president del CECOVA.