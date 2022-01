Regreso agridulce a casa en La Palma: "Por delante de mi casa pasaba una de las carreteras con más tráfico de la isla, ahora podríamos jugar allí al fútbol"

Tomás Afons regresó el lunes a su casa, ubicada en el barrio de La Laguna, al oeste de La Palma, por primera vez desde octubre. La vivienda seguía en pie, a 200 metros de la colada de lava, ya solidificada, pero la mayor parte de su barrio había desaparecido para siempre.

"La casa estaba bastante deteriorada y con polvo por un tubo, pero tienes la sensación de que no te puedes quejar”, explica Alfons por teléfono. "Es una sensación extraña porque, de repente, tu primo, tu amigo no tienen nada, no tienen ni barrio. Te dan ganas de brindar, pero, a la vez, tienes una pena encima que es brutal, como si fueras bipolar".

Desde el pasado domingo, un millar de vecinos que fueron desalojados cuando la lava del volcán avanzaba hacia sus casas, han comenzado a regresar a varias de las localidades afectadas, después de que la erupción se diera por terminada el 26 de diciembre.

A pesar de dar el visto bueno para el regreso, las autoridades locales han emitido una serie de recomendaciones ante posibles riesgos como derrumbamientos, inhalación de gases o altas temperaturas al regresar a unos barrios que lograron evitar se engullidos por la lava, pero que están cubiertos de una densa capa de ceniza.

Dignora amanece en su habitación, han pasado casi 4 meses desde que tuvo que abandonar su hogar. Aunque a la tranquilidad le acompaña la prudencia.Todavía van con miedo por los gases, abren las ventanas y puertas durante horas. En frente, su vecina Matilde teme tener que volver a marcharse. Escucha ruidos y piensa que el volcán puede despertar de nuevo. Ella no ha podido instalarse todavía, el paso del volcán ha dejado estragos en su vivienda. Humedades, gases y mucha ceniza que tiene que limpiar. En el caso de Francisco, con la erupción se paralizó su principal sustento. Su restaurante lleva más de tres meses cerrado, sin facturar y teniendo que gastar dinero para vivir. Limpia la ceniza para preparar su reapertura, que espera pueda ser el lunes. La vuelta va ser lenta, hay que tomar todas las precauciones posibles. Pero la esperanza empieza a florecer en la vida de casi un millar de evacuados. Primer día de normalidad en La Palma tras regresar a sus casas tras la erupción del volcán.



Afons, un trabajador de una platanera y albañil de 44 años, pudo ir sacando sus objetos personales de la casa en la que vivía junto a su mujer, sus hijos, su madre y su tío, antes de recibir la orden de evacuación. Toda la familia se tuvo que dispersar durante meses.

"Nos fuimos a un apartamento que tengo y a mi hija en principio la mandamos a Tenerife para casa de un familiar con mi suegra porque ella perdió la casa. Mi madre y mi tío se fueron para una casa de otro tío mío", rememora Afons.

Podía acercarse a comprobar que su casa seguía en pie durante unos meses en los que admite que temió lo peor: "Tenías una perspectiva que parecía que, según como mirabas, te parecía que la tenías encima, luego, de otro lado, estabas un poco tranquilo porque conocías la zona y sabías que había alguna vaguada que impedía que llegara con mucha facilidad, pero era todo tan imprevisible…”.

"Sensación de culpabilidad"

En los 85 días de erupción, el volcán se llevó por delante más de 1.300 viviendas. Muchas de ellas eran de los vecinos de Afons. "Yo prácticamente no perdí nada, pero tengo una sensación como de culpabilidad, no sé, a tanta gente que lo perdió todo, que te da como una cierta vergüenza cuando hablas con ellos. Mides las palabras porque no quieres ofender a nadie, es complicado”, declara.

Los técnicos del Gobierno canario hicieron una primera tentativa de retirar la lava solidificada en el cruce de La Laguna la pasada semana con unos resultados iniciales satisfactorios, lo que ha aumentado las esperanzas de que el barrio pueda ser reconstruido en el futuro, pero el camino por recorrer parece aún muy largo a los vecinos que han perdido sus hogares.

"Delante de mi casa pasaba una de las carreteras con más tráfico de la isla, ahora mismo, si quiero, puedo jugar un partido de fútbol", asegura Afons, como muestra de la radical transformación que ha sufrido el entorno de su vivienda durante estos meses.

- ¿Crees que volverá a ser como antes?

- "Haces como que te lo imaginas, lo mezclas con los recuerdos y, a la misma vez, vas viendo cómo son los avances y no sé… Difícil, difícil, difícil va a ser, no imposible, porque hoy en día nada es imposible, pero difícil sí, con mucho trabajo".