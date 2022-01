AMP.- Govern anuncia un acord unànime amb les CCAA per a una tornada a l'escola el 10 de gener totalment presencial

Així ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior a la reunió conjunta mantinguda amb els ministres d'Educació, Pilar Alegria, i Universitats, Joan Subirats, en la qual s'ha abordat la represa de les classes en el segon trimestre d'aquest curs 2021-2022 amb els consellers de matèria educativa i universitària de les autonomies.

Darias ha subratllat la importància d'aquesta trobada, en la qual l'objectiu era "acordar entre tots una decisió de país". "Té a veure amb la presencialitat de tot el nostre alumnat a partir del pròxim 10 de gener en tot el territori nacional", ha assenyalat. Segons ha recalcat, hi ha hagut "unanimitat" entre les regions i el Govern per a acordar la volta a les aules de manera presencial i en les dates previstes.

Segons ha afirmat la ministra de Sanitat, es garantirà la ventilació creuada; l'ús de mascaretes; l'obertura de tots els centres educatius i la màxima presencialitat a partir del 10 de gener; s'intensificarà la comunicació i difusió a tota la comunitat educativa sobre les mesures de prevenció; es reforçarà la vacunació infantil; i es reforçarà el compliment de tots els protocols en els centres universitaris i residències.

Durant les últimes setmanes, després de l'increment de contagis per la variant Ómicron, es va albirar la possibilitat que el retorn a les aules es retardara i que l'activitat docent es reiniciara de forma telemàtica o semipresencial, però tant el Govern, com les autonomies i la comunitat educativa en el seu conjunt demandaven la màxima normalitat en els centres educatius. Un fet que finalment s'ha produït.

QUARANTENES

Durant la roda, Darias també s'ha referit a l'esborrany de propostes de Sanitat que va circular aquest dilluns i al que va tindre accés Europa Press, que plantejava que els contactes estrets en Infantil i Primària no haurien de guardar quarantena i ampliava la consideració de brot a 3 o més casos en col·legis i instituts, entre altres propostes.

Aquest document no s'ha abordat durant la reunió d'aquest dimarts, però la ministra ha confirmat que algunes comunitats han plantejat algunes de les propostes, com aquelles relacionades amb les quarantenes. Segons ha dit, el document "està sent objecte d'estudi" i s'analitzarà en la Ponència de Vacunes del Ministeri de Sanitat més endavant. "És important que la Ponència es pronuncie, però tenim ja protocols; és important seguir el full de ruta, ha donat un bon resultat", ha advertit.

Així, en l'àmbit educatiu les quarantenes seran les generals que s'apliquen per a tota la població, que es van acordar la setmana passada. D'aquesta manera, en lloc de guardar 10 dies de quarantena, es redueix aquest temps a 7 dies. I les persones vacunades que han estat en contacte amb un positiu no estaran obligades a fer quarantena, però si les que no estiguen vacunades, en aquest cas la quarantena també serà de 7 dies.

"PRUDÈNCIA" I NO "ALARMISME"

La ministra d'Educació i FP, Pilar Alegria, ha traslladat per la seua banda el seu "reconeixement" i el seu "agraïment" a totes les comunitats autònomes, tant a les autoritats sanitàries com a les educatives, i a la comunitat educativa pel "ímprobe treball" que han realitzat d'una "manera coordinada", doncs ha permès "demostrar que les escoles, que els centres educatius són centres i espais segurs".

Per a la ministra, la decisió d'un retorn a les aules presencial és "encertada" i és "la millor opció". En aquest sentit, Alegria ha llançat "un missatge de tranquil·litat i de seguretat a totes les famílies espanyoles" i ha argumentat que durant aquests mesos les autoritats han treballat "intensament" i han adquirit "una valuosíssima experiència".

No obstant açò, ha precisat: "Si em permeten, prudència sí; alarmisme, cap". "Els centres educatius, els nostres col·legis, les nostres aules, són espais segurs", ha insistit la titular d'Educació i FP.

Preguntada per com es garantirà la normalitat en les aules davant les baixes del professorat contagiat per Covid-19 i si s'ha parlat d'algun pla en aquest sentit, Alegria ha assegurat que es tracta d'un tema que ja estan treballant les diferents autonomies "des que va començar la pandèmia" i "més intensament" aquest mes de desembre. La ministra ha reconegut que aquest tema ha sigut comentat en la reunió per "algunes" autonomies, que "estan fent una planificació ja pròpia dins de cada departament d'Educació" per a fer front a les baixes que es puguen produir en "aquestes pròximes setmanes".

Les dades de contagis en les aules en el sistema educatiu no universitari s'han mantingut durant tot el curs escolar amb un nombre d'aules en quarantena per davall del 0,5%, segons remarca el Ministeri d'Educació i FP. Però amb el creixement de la variant Ómicron, s'aconseguia un pic màxim el passat 22 de desembre, dia de l'inici de les vacacions escolars, amb un 1,3% d'aules en quarantena, percentatge així i tot per davall dels màxims registrats l'any passat, d'entre l'1,6% i l'1,7%.

PRESENCIALITAT A LA UNIVERSITAT

També el ministre d'Universitats, Joan Subirats, ha defès la presencialitat en l'àmbit universitari, en primer lloc, en les convocatòries d'exàmens i, segon, en l'inici del semestre. El ministre ha recordat que en aquest moment de l'any moltes universitats estan a punt de començar el període d'exàmens i no serà fins a la primera o segona setmana de febrer que inicien les classes.

Durant la seua intervenció, Subirats també ha avançat que s'està treballant amb les institucions educatives perquè prenguen "mesures" perquè els estudiants afectats per la COVID-19 durant el període d'exàmens "no perden la convocatòria".