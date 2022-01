Madrid tacha de "paripé" la reunión en Moncloa sobre la vuelta al cole: "No han propuesto ningún documento"

La reunión de alto nivel que han mantenido este martes en La Moncloa representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas para acordar los términos de la próxima vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad ha sido calificada como "paripé" por el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, uno de los asistentes al encuentro.

El responsable autonómico ha opinado que la celebración conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Conferencia General de Política Universitaria no ha servido para adoptar ninguna medida nueva. Además, Ossorio ha asegurado que el Ejecutivo central no se ha articulado medida nueva alguna. "Los ministerios no han propuesto ningún documento para debatir, ni cambio de protocolo y no han puesto encima de la mesa ninguna novedad", ha aseverado el consejero madrileño en unas declaraciones distribuidas a la prensa por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En el encuentro, el Gobierno y las comunidades han ratificado la vuelta a las aulas completamente presencial desde el próximo 10 de enero para todas las etapas educativas. Por ahora, han descartado aplicar nuevas medidas y han decidido seguir estrictamente las establecidas al inicio del curso.

Pero a juicio de Ossorio, estas eran cuestiones que ya estaban decididas antes de la 'cumbre' en La Moncloa. "Va a servir para que el Ejecutivo de Sánchez pueda decir que se ha reunido con las comunidades autónomas y que adopta medidas para la vuelta al colegio, pero realmente no se ha tomado ninguna", ha subrayado el consejero sobre la utilidad de las reuniones extraordinarias.

Las aulas, "un lugar seguro"

La Comunidad de Madrid anunció este lunes que el 10 de enero volverían a las clases presenciales todos los estudiantes madrileños, aunque a finales de diciembre se había barajado un escenario de semipresencialidad para los alumnos de 3º de la ESO en adelante. "Las aulas son, con mucha probabilidad, el lugar más seguro", ha afirmado este martes Enrique Ossorio, que ha detallado que el regreso a las aulas se ha tomado partiendo del análisis de la evolución de varios indicadores epidemiológicos, que están ralentizándose desde hace días, como detalló este lunes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en dos entrevistas.

Estas tasas, unidas al estado de la campaña de vacunación infantil, que aunque lenta sigue avanzando, han llevado al Gobierno regional a decantarse por la presencialidad, como demandaba la comunidad educativa, que también pide un refuerzo de las medidas de seguridad y prevención, como mayor realización de test.