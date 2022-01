James Gaffigan, director musical de Les Arts, nomenat a la Komische Oper de Berlín

Les Arts transmet la seua felicitació al mestre Gaffigan per la seua designació, que confirma la seua aposta artística per una de les figures amb major projecció en la direcció musical per a liderar l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV).

"València i Berlín es convertiran en els meus dos llars musicals i aquest nou càrrec no suposarà canvi algun en la meua relació amb Les Arts. Obri, a més, possibilitats de col·laboració entre les dos institucions", manifesta el director novaiorqués a través d'un comunicat de les Arts.

El seu compromís amb l'auditori de les Arts i les Ciències comporta la direcció musical de dos títols d'òpera i de dos programes simfònics per temporada, a més de les responsabilitats pròpies del càrrec amb l'OCV durant els pròxims quatre anys.

James Gaffigan tornarà a València aquesta primavera per a dirigir un concert de l'OCV amb obres de Rodrigo, Ravel i Dvorák, així com l'estrena a València d'un títol encara inèdit en el repertori de la ciutat, 'Wozzeck' d'Alban Berg, amb el qual clausurarà la temporada d'òpera.