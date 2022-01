Sanitarios afirman que "el colapso" de primaria se trasladará a hospitales y piden más personal y restricciones

En ese sentido, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, ha constatado, en declaraciones a Europa Press, que "la situación es de tal nivel de carga" que se deberían adoptar medidas restrictivas que "disminuyan el aumento de contagios tan rápido y de tal magnitud que se ha producido estas dos o tres semanas".

Así, señala que la situación es "caótica" con consultas "desbordadas con 70 y más pacientes por médico, con menos de dos minutos por paciente, con teléfonos de citación bloqueados y consultas a más de 15 días".

Al respecto, recalca que advirtieron de que "este colapso" se iba a producir porque a las circunstancias habituales de final de año -diciembre y enero tienen muchos festivos y concentra la atención en centros de salud en menos días, los profesionales debe liquidar sus días libres y hay más patologías respiratorias- con la pandemia hay "un importante número de sanitarios inmovilizados". De este modo, los centros tienen un 60-70% de su plantilla habitual "cuando deberían estar al 130% como mínimo".

Pese a ello, "no han hecho nada para paliar la situación y nos vemos como nos vemos" y los llamados contratos covid "apenas refuerzan 150 médicos y una decena de pediatras a todos los centros de salud". "La administración no se ha dado cuenta que el problema radica principalmente en la falta de médicos, no de otras categorías profesionales, porque de nada sirve poner más personal para coger el teléfono si el médico no tiene tiempo para atender la demanda", apunta.

Además, advierte de que el siguiente paso "inevitable" serán las urgencias hospitales ya que si primaria "no tiene recursos para atender la demanda estos servicios serán los siguientes en pagar las consecuencias". Del mismo modo, señala que aunque esta sexta ola afecta menos a la hospitalización "se resentirá también debido a que las incidencias son tan altas que un porcentaje de pacientes requerirá ingreso y por ende afectará a las unidades de críticos". "Nuestros negros vaticinios se han cumplido y la administración no ha actuado pese a nuestras continuas peticiones", lamenta.

Del mismo modo, el secretario de Acción Sindical autonómico de SATSE, Carlos Buchó, atribuye esta situación "catastrófica" a no haber tomado "medidas contundentes" antes de Navidad y ha exigido que se apliquen ya restricciones al contacto social porque "lo prioritario es cortar la trasmisión comunitaria del virus". Así, cuestiona que no se hayan adoptado "por motivos económicos" ya que los negocios "también se resienten de las bajas laborales y de las cuarentenas".

Del mismo modo, alerta de que como la entrada al sistema está "colapsada" y "la gente que no puede esperar dos o tres semanas a ser vista se van a urgencias hospitalarias". "El personal está emocionalmente hundido porque esta situación era parcialmente prevenible, primaria está desbordada, pero en los hospitales tienen que ver la muerte de personas que no debería", ha constatado. Así, apunta que de las 400 camas UCI "reales" que hay en la Comunitat la mitad ya están ocupadas por pacientes covid.

Además, alerta de que el pico no llegará hasta dentro de dos o tres semanas o incluso a finales de enero porque "el récord de contagios que se están registrando, 22.832 casos en tres días cuando el domingo apenas se comunican resultados, todavía no registra los contagios de Nochevieja, que se comenzarán a notar entre hoy y mañana".

CIRCUITOS RÁPIDOS DE PCR

Buchó señala que "se ha perdido del todo la trazabilidad de los casos" y que "solo se computan los contactos más sensibles". Por ello, reclama sacar los recursos de los centros de salud estableciendo pruebas rápidas en cadena, como los circuitos en coche que ya se pusieron en marcha en olas anteriores.

Del mismo modo, el vicepresidente de vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), Javier Blanquer, ha señalado que la Atención Primaria está en una situación de "caos y de sobrecarga" porque "carece de las herramientas necesarias para dar respuesta", lo que "afecta a la atención de los pacientes".

Por su parte, los profesionales están "sobrepasados" y les lleva a tener una sensación "decepcionante" por no poder dar respuesta. No obstante, ha apuntado que "no es algo nuevo, sino que viene de tiempo porque no se está dando una solución preventiva ni proactiva".

Preguntado por si piden también restricciones, ha señalado que hay que "resetear la gestión de la Atención Primaria para que esto no siga pasando". "Lo otro es política y las medidas que se toman no son por criterios sanitarios sino socio-sanitarios-económicos", ha apuntado.

Del mismo modo, el presidente de CSIF Sanidad, Fernando García, ha califica de "agobiante y desbordada" la situación y ha advertido de que los profesionales están "totalmente exhaustos". Así, ha constatado que "ya no es posible contactar con los centros por la saturación de líneas, colas interminables para PCR y no hay atención presencial", lo que provoca que las otras patologías sean "las grandes olvidadas". Además, este aumentado "al alza" de contagios se verá reflejado en las próximas semanas en la presión hospitalaria. Por ello, exige "más recursos ya".