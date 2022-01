La relación de Kiko Matamoros y las operaciones estéticas es más que cercana, pues ya declaró que quería llegar a los 70 años como si pareciera que tenía 40. Lo esté consiguiendo o no, su aspecto suscita todo tipo de reacciones, tanto mofas y parodias en redes sociales como críticas, y la última de ellas ha sido de un columnista del diario ABC.

"Matamoros tiene un aspecto como criogenizado. Es un culturista en el cuerpo de un señor mayor, pero el efecto no es exactamente de juventud, sino de trascender la edad", escribió en la edición en papel. "Buscando rejuvenecer ha ido más allá, automomificándose [...] Al ser transedad, Kiko Matamoros lo asume todo: una novia que puede ser hija y un nieto".

Sálvame mostró este lunes estas declaraciones al tertuliano, que demostró que le daban igual. "Me ha gustado. Este es Paco Santas, un funcionario del Estado en excedencia, escribe muy bien", alabó con ironía el colaborador de Telecinco. "Yo soy culturista desde los 18 años y puedes serlo hasta la muerte. Ya quisieras tú, con el cuerpo perro que tienes, acercarte un poquito a esos señores con 65 años".

Después, tras la intervención en el programa de una psicóloga que consideró que Matamoros no padecía ningún trastorno relacionado con la imagen física, el tertuliano comenzó a hablar del uso de esteroides y anabolizantes para los músculos.

"Administrados en las dosis correctas, y con la supervisión de un buen equipo médico, ayudan a ganar masa muscular y por eso se ven así las venas, algo que yo busco con mis entrenamientos", opinó. Pero, entonces, Carlota Corredera le cortó y le pidió que dejara de hablar.

"Lo siento Kiko, pero tengo que cortarte. Me lo está pidiendo la dirección del programa porque considera que no se puede hacer apología de ciertas cosas. Retrasar el envejecimiento y mantenerse joven y en forma está muy bien, pero hay cosas de las que es mejor no hablar aquí", le dijo la presentadora, provocando ciertos gestos de molestia del colaborador.

El tertuliano dejó el tema y comenzó a tratar el tema de la mujer que ha fallecido en Murcia tras someterse a una liposucción, pero la gallega le ha vuelto a cortar para recordarle el horario infantil: "No me pongáis en esta tesitura, por favor, que sabéis las cosas que se pueden decir en este horario y las que no. Kiko, por favor".