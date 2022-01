Compromís alerta de l'augment de casos de violència sexual amb burundanga

20M EP

NOTICIA

Compromís ha presentat una bateria de preguntes en Les Corts dirigides a la Conselleria de Justícia per a analitzar la informació territorializada sobre el nombre de casos de violència sexual amb submissió química i treballar en mesures que puguen eradicar aquest tipus de violència masclista, en considerar "molt preocupant" l'ús de la coneguda burundanga per a agredir sexualment les dones per l'augment de casos registrats.