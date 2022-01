Almeida niega haber descalificado a Almudena Grandes y denuncia la "catarata de insultos" que ha recibido

"No habrán escuchado de mí una sola descalificación de Almudena Grandes. El debate yo lo he circunscrito única y exclusivamente a si hay que concederle esa distinción". Con estas palabras, el alcalde de la capital trata de zanjar la polémica que desató este martes por sus declaraciones a Okdiairo donde aseguró que Almudena Grandes "no merece ser Hija Predilecta de Madrid" pero que él ya había sacado sus Presupuestos.

El regidor popular ha querido hacer unas puntualizaciones sobre aquellas declaraciones que le han acarreado una lluvia de críticas en redes sociales, por madrileños, el viudo de la escritora y grupos de la oposición. "Lo primero, no fue el equipo de Gobierno el que puso encima de la mesa en la negociación de los Presupuestos que se iniciaran los trámites para declarar a Almudena Grandes Hija Predilecta. El equipo de Gobierno lo que sí hizo fue una ponderación acerca de la necesidad que tenía Madrid de disponer de unos Presupuestos", ha señalado ante los medios.

En segundo lugar, Almeida considera "legítimo" en los debates que cada uno pueda tener una posición y pueda argumentar su posición "teniendo en cuenta el honor que supone" recibir dicha distinción. En este sentido, el popular ha recordado que el PSOE votó en contra de otorgar la Medalla de Plata a Andrés Trapiello y que entonces no "se cuestionó" su legitimidad para votar eso, sino que los argumentos que esgrimían.

Por eso, el alcalde defiende haber sido coherente en sus declaraciones con lo que demostró en el voto en el Pleno de noviembre acerca de la consideración sobre si se debe o no conceder el título de Hija Predilecta. El PP votó en contra del título, pero apoyó concederle el nombre de una calle.

Por todo ello, Almeida ha cargado contra la "catarata de insultos y descalificaciones" que ha recibido por dar su opinión sobre si debe recibir la distinción. No obstante, ha querido mostrar su "respeto total y absoluto" por el viudo de Almudena Grandes, Luis García Montero. "Entiendo que escribiera ese tuit. Respeto total y absoluto a ese tuit y la posición que mantiene", ha culminado.