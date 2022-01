Cvirus.- SATSE afirma que la realització dels test a les farmàcies suposa riscos i inseguretat per a usuaris

Sobre aquest tema, en un comunicat, el sindicat aclareix que no vol entrar en conflicte amb els farmacèutics, però recalca que els test d'autodiagnòstic que es comercialitzen en les farmàcies només són un "complement" i necessita la confirmació del resultat a través de la Prova Diagnòstica d'Infecció Activa (PDIA) que realitza Infermeria, professionals amb la qualificació tècnica i les competències necessàries.

A més, apunta que les farmàcies "no són espais degudament condicionats" perquè els contagiats acudisquen a realitzar-se un auto-test o a notificar el seu positiu i que els farmacèutics "no compten amb els equips de protecció individual (EPI) que sí tenen les infermeres, ni de tractament de residus, sense oblidar que els farmacèutics atenen a altres usuaris, inclosos immunodeprimits, majors, o xiquets".

A més, constata que el sistema que estudia implantar la Conselleria pot possibilitar que dades clíniques privades dels pacients de la Sanitat pública passen a les mans de les oficines de farmàcia, que no deixen de ser empreses privades, un fet que SATSE rebutja perquè "pot vulnerar els drets dels ciutadans quant a la protecció de les dades clíniques de les seues malalties".

Finalment, qüestiona quin interés pot haver dels farmacèutics notifiquen a la Conselleria els positius, ja que el notificat per ells "té la mateixa validesa que el que el contagiat notifique al centre de salut a través de l'app 'GVA Coronavirus'".

Així, recorden que aquesta aplicació permet notificar des de casa un resultat positiu en l'auto-test i obtindre una cita per a la realització de la PCR de manera "totalment gratuïta i amb totes les garanties".

SISTEMA PERILLÓS

Per tot açò, SATSE considera que pretendre usar les farmàcies com una extensió assistencial del sistema sanitari públic és "perillós" perquè "no compleix amb la seguretat, fiabilitat i validesa de la prova i suposa un risc per a la salut de la resta dels usuaris de les farmàcies i dels propis farmacèutics".

Per contra, insta Sanitat a reforçar el sistema sanitari amb les infermeres i infermers necessàries per a realitzar els test de forma segura i gratuïta en els centres sanitaris, utilitzant també els mòduls de reforç voluntaris perquè les infermeres doblen torns a fi de "desembossar" les proves. Igualment, proposa instal·lar carpes similars a les quals s'estan usant per a la vacunació per a agilitzar la realització de test.