Cs exige la comparecencia de Barceló ante el "caos" en Atención Primaria

"Se ha disminuido el aislamiento a los positivos de COVID a los siete días y no se hacen pruebas PCR a contactos salvo en pacientes vulnerables; pero esto, más que una recomendación sanitaria, parece responder a la improvisación que ha caracterizado la gestión del tripartito desde el inicio de la pandemia", denuncia en un comunicado el diputado de Cs Fernando Llopis.

Otra de sus críticas es que la Comunitat Valenciana es de las autonomías que menos PCR ha hecho "siempre", desde el inicio de la pandemia, con lo que advierte que "limitar ahora el número de pruebas de detección es taparse los ojos para no ver mientras hay asintomáticos que siguen contagiando".

El grupo 'naranja' ya propuso la realización de test en puntos de atención continuada (PAC), con la necesaria ampliación de personal, así como la puesta en marcha de un protocolo de colaboración con farmacias y laboratorios para la gestión de pruebas.

Y es que, a su juicio, la "nefasta" gestión de la Conselleria de Sanidad ha llevado a la Comunitat a una situación de "desbordamiento" del sistema sanitario y a "una sensación de temor por los contagios masivos entre los valencianos".

Por todo ello, Cs ve imprescindible que Barceló comparezca en la Diputación Permanente de Les Corts con el objetivo de justificar las nuevas medidas acordadas recientemente para combatir el coronavirus en la Comunitat y "todas las dudas al respecto".

También reclama explicaciones a la consellera socialista por el "colapso" en la atención telefónica a los pacientes, quienes denuncia que "ya no es que no puedan ser atendidos por un médico, sino que ni siquiera tienen opción de que les cojan el teléfono y no saben a dónde ni a quién acudir".